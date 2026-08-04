La pareja de Cristiano Ronaldo respondió a las críticas por su cuerpo e hizo reaccionar a la esposa de Messi

De un momento a otro, el nombre de Georgina Rodríguez, la novia y futura esposa de Cristiano Ronaldo, empezó a ser tendencia. ¿Qué pasó? Respondió a las críticas que hicieron por el cambio en su cuerpo y Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, no dudó en reaccionar.

Justo unos días después de que el portal ‘The Sun’ revelara que Cristiano y Georgina se van a casar en el fin de semana del 8 al 9 de agosto, aparecieron unas imágenes de la pareja de CR7 en vestido de baño que se hicieron virales.

Al ver que no paraban de lloverle las críticas, Georgina Rodríguez decidió publicar en su cuenta de Instagram las fotografías en cuestión, le añadió algunas más con un contundente mensaje y no solo hizo reaccionar a la esposa de Messi; Cristiano Ronaldo también reaccionó.

La respuesta de Georgina Rodríguez a las críticas por su cuerpo hizo reaccionar a Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez. (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo y @georginagio)

“Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo. Soy madre de 6 hijos maravillosos, 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles ,junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre, es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos. Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía. Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden…“, fue parte de la respuesta de Georgina que hizo reaccionar a la esposa del capitán de la Selección Argentina con tres emojis de manos aplaudiendo.

Reacción de Antonela al post de Georgina. (Foto: Instagram @georginagio)

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Así le respondió Cristiano Ronaldo a su pareja cuando le dijo que estaba gorda

La novia de Cristiano Ronaldo no solo hizo reaccionar a Antonela Roccuzzo, también publicó la conversación que tuvo con CR7: “Lo estuve comentando con Cris y le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen’. Y él me respondió: ‘¡Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien‘”.

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