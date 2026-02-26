El apodo que Alfredo Morelos le puso a Santa Fe luego del gol que anularon para la victoria de Nacional

El partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la quinta fecha de la Liga Colombiana I-2026 fue polémico, muy polémico. Alfredo Morelos fue la gran figura con dos goles de la victoria ‘Verdolaga’ y no dudó en ponerle un apodo al equipo cardenal luego del gol que anularon para el 2-1 final.

Santa Fe tuvo un gran primer tiempo en el que no le permitió tener ni una sola opción clara a Nacional, uno de los ataques más fuertes de todo el fútbol de Colombia. Se fue al descanso de medio tiempo ganando 1-0 tras un gol de Omar Fernández Frasica y parecía que la noche se pintaría de rojo, pero…

Aparecieron las polémicas en 3, 2, 1… Atlético Nacional empató el partido con un cobro de penal que anotó Alfredo Morelos después de una falta de Daniel Torres sobre Milton Casco. El árbitro Diego Ulloa consideró que el contaco al pie de lateral fue suiciente para sancionar penal.

Video: El polémico gol que le anularon a Santa Fe ante Atlético Nacional

Por este contacto habrían anulado el gol de Santa Fe.

Con el partido 2-1 a favor de Nacional, un balón aéreo llegó al aréa ‘Verdolaga’ y César Haydar no saltó a cabecear por un contacto de Hugo Rodallega. Simón García rechazó mal la pelota y le dejó el gol servido a Omar Fernández Frasica. Sin embargo, el árbitro Ulloa sancionó la falta sobre Haydar y anuló el gol que le hubiera dado el empate a Independiente Santa Fe. ¡Video!

El apodo que Alfredo Morelos le puso a Santa Fe tras la polémica victoria de Nacional

Luego del polémico triunfo de Atlético Nacional, Alfredo Morelos no dudó en reonocer lo duro que fue el partido con el apodo que le puso a Santa Fe: “Nacional sabemos la grandeza que es (…) Y agradecido con la gente, hoy (26 de febrero) tratamos de brindar un buen espectáculo, se dio un buen partido contra un gran rival y felices y dichosos de este gran grupo y esta gran institución”.

