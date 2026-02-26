Es tendencia:
El apodo que Alfredo Morelos le puso a Santa Fe luego del gol que anularon para la victoria de Nacional

Tras la decisión arbitral que cambió el partido, Morelos apuntó a Santa Fe con un apodo que divide opiniones entre los hinchas del fútbol colombiano.

Por Julio Montenegro

Alfredo Morelos le anotó dos goles a Santa Fe.
© Archivo particular y Vizzor ImageAlfredo Morelos le anotó dos goles a Santa Fe.

El partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la quinta fecha de la Liga Colombiana I-2026 fue polémico, muy polémico. Alfredo Morelos fue la gran figura con dos goles de la victoria ‘Verdolaga’ y no dudó en ponerle un apodo al equipo cardenal luego del gol que anularon para el 2-1 final.

Santa Fe tuvo un gran primer tiempo en el que no le permitió tener ni una sola opción clara a Nacional, uno de los ataques más fuertes de todo el fútbol de Colombia. Se fue al descanso de medio tiempo ganando 1-0 tras un gol de Omar Fernández Frasica y parecía que la noche se pintaría de rojo, pero…

Aparecieron las polémicas en 3, 2, 1… Atlético Nacional empató el partido con un cobro de penal que anotó Alfredo Morelos después de una falta de Daniel Torres sobre Milton Casco. El árbitro Diego Ulloa consideró que el contaco al pie de lateral fue suiciente para sancionar penal.

Video: El polémico gol que le anularon a Santa Fe ante Atlético Nacional

Por este contacto habrían anulado el gol de Santa Fe. (Foto: captura de pantalla Win Sports)

Con el partido 2-1 a favor de Nacional, un balón aéreo llegó al aréa ‘Verdolaga’ y César Haydar no saltó a cabecear por un contacto de Hugo Rodallega. Simón García rechazó mal la pelota y le dejó el gol servido a Omar Fernández Frasica. Sin embargo, el árbitro Ulloa sancionó la falta sobre Haydar y anuló el gol que le hubiera dado el empate a Independiente Santa Fe. ¡Video!

Atlético Nacional alista millonaria venta ¿se va un titular de Diego Arias?

ver también

El apodo que Alfredo Morelos le puso a Santa Fe tras la polémica victoria de Nacional

Luego del polémico triunfo de Atlético Nacional, Alfredo Morelos no dudó en reonocer lo duro que fue el partido con el apodo que le puso a Santa Fe: “Nacional sabemos la grandeza que es (…) Y agradecido con la gente, hoy (26 de febrero) tratamos de brindar un buen espectáculo, se dio un buen partido contra un gran rival y felices y dichosos de este gran grupo y esta gran institución”.

Datos clave

  • Alfredo Morelos llamó a Santa Fe “gran rival” tras marcar doblete el 26 de febrero.
  • El árbitro Diego Ulloa anuló el gol de Omar Fernández por falta de Rodallega.
  • Atlético Nacional ganó el partido con un penal sancionado sobre el jugador Milton Casco.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
