Duelo de billeteras en Bogotá. Descubre la diferencia entre lo que deben pagar Millonarios y Santa Fe por Rodrigo Contreras y Franco Fagúndez.

Los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2026 están en marcha y Rodrigo Contreras y Franco Fagúndez empiezan a ser figuras, así que no hubo un mejor momento para comparar lo que tiene que pagar Millonarios e Independiente Santa Fe para quedarse con los delanteros.

Contreras se estrenó en los cuadrangulares con dos goles contra Atlético Bucaramanga y hasta el partido contra América de Cali de la tercera fecha del Grupo B lleva 19 goles en 41 partidos. El delantero argentino termina contrato con Millonarios el 31 de diciembre de 2026 y hay plazo hasta el 30 de noviembre de ejercer la opción de compra que tiene el equipo albiazul.

Franco Fagúndez no se queda atrás… 16 goles y siete asistencias hasta el partido contra Atlético Nacional del sábado 28 de noviembre le hicieron ganarse la hinchada de Independiente Santa Fe. Su contrato también finaliza el 31 de diciembre y Santos Laguna no afloja en el precio que pide por el atacante uruguayo. ¿Más o menos de lo que piden por Rodrigo Contreras?

Esto les están pidiendo a Millonarios y Santa Fe por Rodrigo Contreras y Franco Fagúndez

Contreras y Fagúndez. (Foto: X)

Mientras el periodista Alexis Rodríguez, del canal Win Sports, sostuvo que Millonarios debe pagarle 1.2 millones de dólares al Club Antofagasta, de Chile, por Contreras, Independiente Santa Fe deberá pagarle 1.7 millones a Santos Laguna por Fagúndez. La diferencia es de 500.000 dólares.

¿Quién tiene mayor valor en el mercado, Contreras o Fagúndez?

A pesar de que están pidiendo más dinero por el delantero uruguayo, el portal ‘Transfermarkt’ tiene a Rodrigo Contreras valorado en 1.2 millones de euros y a Franco Fagúndez en 900.000 euros.

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