El DT de Crystal Palace le manda un mensaje a toda Colombia por la gravedad de la lesión de Jefferson Lerma

Crystal Palace saltó a la cancha del estadio çBijeli Brijeg HŠK Zrinjski para enfrentar a Zrinjski Mostar, de Bosnia y Herzegovina, en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Conference League y una de las grandes sorpresas fue la ausencia de Jefferson Lerma. ¿Qué pasó? El DT Oliver Glasner le mandó un mensaje a toda Colombia confirmando la gravedad de la lesión del volante.

Lerma venía de jugar 45 minutos en la derrota 2-3 de Crystal Palace ante Burnley en la que anotó un autogol. El mediocampista colombiano no salió para el inicio del segundo tiempo y el motivo era desconocido hasta que llegó el mensaje de Glasner para toda la Selección Colombia.

En el once titular de la Selección Colombia, Jefferson Lerma es uno de los nombres indiscutidos. Luego de ser duramente cuestionado por el nivel en el Mundial de Rusia 2018, el volante de primera línea ha sido 20 veces titular con el entrenador Néstor Lorenzo y tuvo una gran Copa América 2024 con dos goles. Era importante saber qué le pasó.

El mensaje del DT del Palace a toda Colombia por la lesión de Lerma

Oliver Glasner habló de la lesión de Jefferson Lerma. (Foto: Getty Images)

Cuando empezaba a crecer la preocupación en toda Colombia por la lesión de Lerma en vísperas del debut en el Mundial 2026 el 17 de junio ante Uzbekistán, Oliver Glasner envió un mensaje de tranquildad al confirmar la gravedad de la lesión. “Jefferson Lerma tuvo que retirarse del partido contra el Burnley por lesión. Tiene una lesión en el tendón de la corva y se espera que se pierda unas tres semanas“, dijo el DT de Crystal Palace.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

A Jefferson Lerma le alcanzaría para estar disponible. La Selección Colombia vuelve a jugar el 26 de marzo a las 6:30 P.M. ante Croacia en un partido amistoso. Tres días después, el domingo 19 de marzo a las 2:00 P.M, la ‘Tricolor’ jugará su segundo partido preparatoria de la fecha FIFA de este mes. En este caso, el rival es nadie más y nadie menos que Francia.

