Tras la primera pelea de Durán en Rusia, lo que piensan los referentes de la Selección Colombia: “No más”

Un nuevo aire y… ¿Las cosas iban a cambiar? Por el momento, no… Jhon Jáder Duran disputó el primer partido amistoso con su nuevo equipo, el Zenit de Rusia, pero en menos de cinco minuntos ya tuvo una primera pelea. Acto seguido, se conoció lo que los referentes de la Selección Colombia piensan del delantero.

¿Casualidad o causalidad? Luego de ser desafectado de la convocatoria de la Selección Colombia por una molestia en la espalda tras el empate ante Perú del 6 de junio de 2025, Jhon Durán no volvió a ser convocado. Esto dejó mil y una dudas sobre si fue cierta o no la pelea que tuvo el delantero con el entrenador Néstor Lorenzo en el camerino de la ‘Tricolor’.

A pesar de que le quedaban seis meses de contrato en Fenerbahçe, Durán decidió cambiar de equipo, y llegar la sexto club de su carrera con tan solo 22 años. El delantero colombiano arribó al Zenit en condición de prestamo por seis meses con una opción de compra de 40 millones de euros y en el primer partido amistoso ya dio de qué hablar.

Tras la primera pelea en Rusia, a Durán no lo quieren en la Selección Colombia

Luego de darse a conocer el video en el que se peleó con un defensor del Krasnodar y le lanzó un puño con tan solo cuatro minutos de juego, el periodista Juan Felipe Cadavid, de la emisora ‘La FM’, reveló que “aunque lo van a negar y van decir que no es cierto, ya hay jugadores grandes e importantes, que sí son jugadores hoy indispensables en selección, que dijeron: ‘Ese muchacho, no más. Ese muchacho, no más“.

Esto dijo Néstor Lorenzo sobre la supuesta pelea con Jhon Durán en Colombia

“No puedo creer que haya tanta mala leche. No pasó absolutamente nada, el grupo está bien y está fuerte. Me da pena que haya gente tan mala; hay que identificarlos porque le hacen mucho daño al fútbol”, dijo Néstor Lorenzo sobre la supuesta pelea con Jhon Jáder Durán en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Incluso, el DT de la Selección Colombia agregó que “hasta mi mamá me llamó a preguntarme: ‘¿Néstor, te agarraste con un jugador?’. Es increíble lo que inventan para generar inestabilidad donde no la hay”.

