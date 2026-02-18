Así reaccionó Néstor Lorenzo cuando le dijeron si iba a cambiar a la Selección Colombia por Boca Juniors

Néstor Lorenzo logró ponerse en la órbita de los mejores entrenadores latinoamericanos después de llegar con la Selección Colombia a la final de la Copa América 2024. Su nombre ganó tanto prestigio que lo propusieron para llegar a Boca Juniors y ya se conoció una primera reacción ante este rumor.

Todo empezó cuando el periodita Roberto Leto, del canal DSports, dijo que “a Juan Román Riquelme le encanta Néstor Lorenzo”. El técnico de la Selección Colombia no solo es del agrado del presidente de Boca Juniors, uno de los diarios más importantes de Argentina también lo postuló para el cargo.

“Un sueño algo utópico tiene que ver con Néstor Lorenzo, también con un breve paso ‘Xeneize’: 14 partidos entre 1996 y 1997. Es el entrenador de la Selección Colombia que disputará el Mundial de Estados Unidos. Su salario es muy alto, casi al nivel de Marcelo Gallardo, el entrenador mejor pago del país (Argentina)”, escribió el periodista Daniel Avellaneda, del diario ‘Clarín’.

La primera reacción de Lorenzo al rumor que dejaría la Selección Colombia por Boca Juniors

Lorenzo es del gusto del presidente de Boca Juniors. (Foto: Getty Images y archivo particular)

El periodista Adrián Magnoli, del canal ‘DSports’, reveló en el canal de YouTube del ‘Diario AS’ que le envió a Lorenzo la información sobre el rumor de llegar a Boca Juniors y la respuesta dejó más dudas que certezas. Según Magnoli, la reacción del DT fue responderle con un “jajaja”. ¿Se dejará tentar de Riquelme?

¿Hasta cuándo tiene contrato Lorenzo con la Selección Colombia?

Aquí se complica la llegada inmediata a Boca Juniors. Nestor Lorenzo tiene contrato con la Selección Colombia hasta el 31 de julio de 2026 y es inevitable pensar que la renovación estará ligada al rendimiento que tendrá la Selección Colombia en el Mundial. Integran el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

