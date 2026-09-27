El DT de México expuso lo mal que jugó la Selección Colombia: Lorenzo le da la razón

Conoce los detalles de las declaraciones del DT de México sobre el rendimiento de la Selección Colombia y la respuesta de Néstor Lorenzo.

Llegó el primer partido de la Selección Colombia después del fracaso en el Mundial 2026 y el rendimiento no fue nada bueno. Por el contrario, Rafa Márquez, DT de México, expuso lo mal que jugó la ‘Tricolor’, y el entrenador Néstor Lorenzo le dio en gran parte la razón.

A pesar de que Colombia se puso primero arriba en el marcador con un gol de Luis Suárez al minuto 9 del primer tiempo, México se empezó a ver mejor en el partido amistoso del 26 de septiembre y estrelló dos balones en el palo durante una misma jugada. El empate estaba cerca.

En el segundo tiempo continuó la tendencia y no solo llegó un golazo de Gilberto Mora para poner el 1-1. Mientras México tuvo dos ocasiones claras de gol y tres tiros a puerta, la Selección Colombia terminó sin ocasiones claras de anotar y con tan solo un tiro al arco. Era hora de leer a los entrenadores que iban a estar de acuerdo con lo que se vio de la ‘Tricolor’.

El técnico de México expuso lo mal que jugó la Selección Colombia

Rafa Márquez y Richard Ríos. (Foto: Getty)

“Lo que más me gustó fue la actitud, mantuvimos una intensidad importante durante casi todo el partido. Creo fuimos superiores en el primer tiempo, tuvimos más ocasiones también que ellos, pero en términos generales la actitud y dinámica que se impuso. Siempre quisimos robar la pelota lo más rápido posible y creo que el equipo estuvo bastante bien”, dijo Rafa Márquez sobre el 1-1 entre Colombia y México.

Néstor Lorenzo le dio la razón a Rafa Marquéz sobre la Selección Colombia

Un periodista mexicano le dijo a Néstor Lorenzo que la Selección Colombia había desaparecido después de marcar a los 9 minutos del primer tiempo y el técnico argentino le terminó dando la razón al DT de México. “Vi 11 contra 11, de pronto fuimos un poco superados por momentos, pero eso de desaparecer es una palabra de magia y no de fútbol”, afirmó el entrenador de la ‘Tricolor’.

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