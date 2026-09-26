FIFA premia a Colombia y castiga a México tras el 1-1: Posiciones en Ranking FIFA

Estuvo cerca de conseguir una victoria que le hubiera permitidio superar al rival que enfrentó. La Selección Colombia empató 1-1 con México en una partido amistoso disputado el 26 de septiembre y ya se conoció cuál fue el premio que le dieron en el ranking FIFA. Al equipo azteca lo castigaron, pero… ¡Nada grave!
Al empater con México, la FIFA le dio a Colombia +0.14 en el ranking de selecciones masculina por el empatre contra México y mantuvo la posición 11 en el Ranking FIFA. Por su parte, al seleccionado mexicano le restaron 0.14 unidades, pero mantuvo el décimo lugar.
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Datos clave
- Selección Colombia empató 1-1 con México en un amistoso el 26 de septiembre.
- +0.14 puntos sumó Colombia para mantener la posición 11 en el ranking FIFA.
- 0.14 unidades restó México, pero conservó el décimo lugar en el ranking FIFA.