FIFA premia a Colombia y castiga a México tras el 1-1: Posiciones en Ranking FIFA

FIFA premia a Colombia y castiga a México tras el 1-1: así quedaron las posiciones en el Ranking FIFA. ¡Entérate de los números!

Estuvo cerca de conseguir una victoria que le hubiera permitidio superar al rival que enfrentó. La Selección Colombia empató 1-1 con México en una partido amistoso disputado el 26 de septiembre y ya se conoció cuál fue el premio que le dieron en el ranking FIFA. Al equipo azteca lo castigaron, pero… ¡Nada grave!

Al empater con México, la FIFA le dio a Colombia +0.14 en el ranking de selecciones masculina por el empatre contra México y mantuvo la posición 11 en el Ranking FIFA. Por su parte, al seleccionado mexicano le restaron 0.14 unidades, pero mantuvo el décimo lugar.

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