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FIFA premia a Colombia y castiga a México tras el 1-1: Posiciones en Ranking FIFA

FIFA premia a Colombia y castiga a México tras el 1-1: así quedaron las posiciones en el Ranking FIFA. ¡Entérate de los números!

Jhon Arias y Jesús Gallardo.
© Getty ImagesJhon Arias y Jesús Gallardo.

Estuvo cerca de conseguir una victoria que le hubiera permitidio superar al rival que enfrentó. La Selección Colombia empató 1-1 con México en una partido amistoso disputado el 26 de septiembre y ya se conoció cuál fue el premio que le dieron en el ranking FIFA. Al equipo azteca lo castigaron, pero… ¡Nada grave!

Al empater con México, la FIFA le dio a Colombia +0.14 en el ranking de selecciones masculina por el empatre contra México y mantuvo la posición 11 en el Ranking FIFA. Por su parte, al seleccionado mexicano le restaron 0.14 unidades, pero mantuvo el décimo lugar.

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Datos clave

  • Selección Colombia empató 1-1 con México en un amistoso el 26 de septiembre.
  • +0.14 puntos sumó Colombia para mantener la posición 11 en el ranking FIFA.
  • 0.14 unidades restó México, pero conservó el décimo lugar en el ranking FIFA.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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