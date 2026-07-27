100 por ciento confirmado: El primer título que Messi puede ganar tras el Mundial 2026

La oportunidad de sacarse un poco la espina llegará rápido. Aquella imagen de Lionel Messi llorando mientras España levantaba la Copa del Mundo podría cambiar en menos de dos meses a un nuevo título para el ’10’ de Argentina. Ya se confirmó 100 por ciento cómo lo podrá ganar.

Aunque muchos pensaban que Leo Messi iba a bajar el nivel con 39 años, Leo demostró que le puede ganar al paso de los años, y registró ocho goles y cuatro asistencias en el Mundial 2026. Sin embargo, el golpe de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final se sintió.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, publicó Messi antes de que se confirmara el nuevo campeonato que puede ganar.

El primer título que Messi puede ganar tras la final del Mundial 2026

Messi en la final del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Luego de que la Selección Argentina perdiera la final del Mundial 2026, Lionel Messi tendrá la oportunidad de ganar el título de la Copa Michelob ULTRA Campeones cuando Inter Miami enfrente a Cruz Azul. Esta competición la disputan el vigente campeón de la MLS y la Liga MX, y la edición 2026 se jugará en el estadio Nu el 16 de septiembre de 2026.

El anuncio que hizo la MLS sobre Messi del Mundial 2026

En vísperas del partido de Estrellas de la MLS 2026 del próximo miércoles 29 de julio, la Liga de Estados Unidos anunció que “antes del inicio de la temporada 2026, la Major League Soccer y la Asociación de Jugadores de la MLS acordaron que, una vez que un jugador concluyera su participación en la Copa del Mundo, los clubes mantendrían conversaciones individuales con cada uno de ellos para determinar los plazos adecuados de descanso y de regreso a los entrenamientos y a la competición. En consonancia con dicho acuerdo, Rodrigo De Paul y Lionel Messi quedarán exentos de participar en el Partido de las Estrellas de la MLS de 2026“.

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