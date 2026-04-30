El gigante de Europa que rechazó a Luis Díaz: "Es un jugador que..."

Luis Díaz es sin duda hoy uno de los mejores jugadores del mundo, cualquiera lo quisiera tener entre sus futbolistas y un gigante de Europa pasó del colombiano hasta en tres ocasiones. Desde el FC Barcelona revelaron que rechazaron al jugador cuando su precio era accesible.

Bojan Kric, ex ojeador del blaugrana explicó los motivos: “En el Porto lo estábamos valorando y siguiendo, pero el problema de Luis Díaz, que tiene calidad, talento, velocidad, regate, gol… tiene todo, es que no tiene continuidad en el rendimiento. Es un futbolista que te hace un partidazo y en el siguiente no está”, contó en La Cadena Ser.

Al final, el tiempo pasó y fue el Liverpool de Inglaterra quién lo fichó, coronándose campeón en tres ocasiones, incluyendo entre sus logros la Premier League. Los ingleses lo compraron en 40 millones de euros, hoy el colombiano vale casi el triple.

Cuando estaba casi sentenciado que iba a salir del Liverpool, el FC Barcelona regresó por él, sin embargo la operación era económicamente imposible para los españoles.

El resto es historia, Luis Díaz pasó al Bayern Múnich por 75 millones de euros y ya ganó la Bundesliga y Supercopa de Alemania; además está en carrera para ganar la Copa alemana y la Champions League.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Díaz en Bayern Múnich?

No solo pasó a ganar €14 millones de euros brutos al año. Tanta es la confianza que Bayern Múnich le tiene a Luis Díaz que decidió darle un contrato hasta el 30 de junio de 2029 a pesar de que el extremo de la Selección Colombia tenía 28 años cuando lo firmaron.

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Luis Díaz – FC Porto.

En resumen