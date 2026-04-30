Mientras Karim Benzema cobra 18 millones al año, el salario que le ofrece el Al Hilal a Luis Suárez

El delantero colombiano Luis Suárez podría cambiar de equipo luego del Mundial, pese a su sequía, el goleador del Sporting Lisboa sigue sumando interesados. Si es por lo económico, Al Hilal le ofrece el mayor salario de todos los interesados que tiene para junio.

Luis Suárez podría hacer dupla con Karim Benzema en el ataque saudí, y el Al Hilal le ofrece 9 millones de euros al año. Esto representa más del doble de lo que cobra actualmente en Portugal.

Si bien es la oferta mayor en lo económico, en lo deportivo muchos cuestionan que el goleador colombiano medite ir a una liga menos competitiva Desde la Premier League también hay un fuerte interés.

Cadenas internacionales como Sky Sports señalan que el Arsenal de Londres quiere llevarlo a la Premier League pagando cerca de 60 millones de euros, en lo que sería una liga más competitiva.

Para Néstor Lorenzo, Luis Suárez es uno de los fijos de la Selección Colombia por lo que es importante que vaya a un equipo dónde tenga minutos de juego. Actualmente en Sporting de Portugal cobra cerca de 3 millones de dólares al año.

Los números de Luis Suárez en esta temporada

En lo que va de temporada, Luis Suárez ha jugado un total de 38 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 30 goles y ha dado 6 asistencias. Es el goleador absoluto de su equipo y un “candidato” a competir por la bota de oro en el fútbol de Europa.

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Luis Suárez – Selección Colombia.

En resumen