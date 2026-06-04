Tras su gran temporada: a Luis Díaz le ponen un insólito valor de mercado

Luis Díaz fue uno de los mejores de toda la temporada, pero ahora resulta que su valoración de mercado sigue sin crecer.

Luis Díaz fue uno de los mejores jugadores de Bayern Múnich en toda la temporada y uno de los jugadores más desequilibrantes del año, en apenas su primer curso en la Bundesliga. Sin embargo, nada sirvió para mejorar su valoración.

En su mejor momento en Liverpool, Luis Díaz llegó a costar 85 millones, sin embargo, ahora de acuerdo a la información y análisis de Transfermarkt, el valor de mercado del colombiano sigue siendo de 70 millones. Ese fue el precio con el que llegó a la Bundesliga.

Sorprende que ni haciendo la mejor temporada de su carrera a Luis Díaz le subiera el valor de mercado, de acuerdo a este portal especializado. Uno de los factores a tomar en cuenta en este caso es la edad, y es que el colombiano ya tiene 29 años.

Durante toda la temporada se especuló con el puesto de Luis Díaz en la pelea por el balón de oro. Además, fue clave para que el Bayern gane la Bundesliga. Ahora al colombiano le queda solo el Mundial para acabar dando un golpe de efecto y volver a aumentar su valoración.

Lucho sigue costando 70 millones. (Foto: Captura de pantalla)

Luis Díaz llega al Mundial 2026 como el líder de Colombia y el máximo referente para conseguir el resultado histórico en esta Copa del Mundo. Además, también será el debut oficial del ‘Guajiro’ jugando esta clase de torneos en toda su carrera, ya que a 2022 no fue.

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Los números de Luis Díaz en esta temporada

En la temporada anterior ya con Bayern Múnich, Luis Díaz jugó un total 51 partidos. El colombiano marcó 26 goles y dio 23 asistencias. Es decir, tuvo 49 contribuciones de gol en 51 partidos en toda la temporada. Su mejor año en Europa.

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