La primera reacción de Petro al ver que De la Espriella regaló balones de fútbol a víctimas del terremoto

¡Dura crítica en medio de la tragedia! La contundente frase de Gustavo Petro tras ver la entrega de balones de De la Espriella en el terremoto. ¡Entérata!

Un nuevo mensaje del expresidente colombiano que generó mil y una opiniones… Colombia sigue recuperándose del terremoto que sufrió el 10 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella apareció entregando balones de fútbol a algunas víctimas y Gustavo Petro no dudó en reaccionar.

De la Espriella decidió viajar a una de las zonas más afectadas tras el terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter como lo fue Buenaventura. Ahí se dio la gran polémica, ya que el mandatario paró el vehículo en el que iba y empezó a entregar balones.

Las pelotas con el nombre del partido ‘Defensores de la Patria’ empezaron a volar por el aire mientras no solo caían en las manos de algunas víctimas. “¿Cuántos millones se gastaron en solamente poner un bendito logo a ese balón que está ahí? Mientras tanto los niños están allá en el hospital y en la clínica. Aquí tenemos crisis en salud y en educación, se cayeron 26 colegios. El hospital está colpasado en salud y cómo es posible que la gente reciba un hijuep… un balón”, fue la reacción de una persona en Buenaventura.

La reacción de Petro a los balones que De la Espriella le dio a las víctimas del terremoto

Gustavo Petro y De la Espriella. (Foto: X / @petrogustavo)

Al ver que se hizo viral el video de Abelardo de la Espriella entregando balones a algunas víctimas del terremoto en Colombia, la primera reacción de Gustavo Petro en X fue un contundente mensaje: “Confundieron una emergencia humanitaria por terremoto con un partido de fútbol“.

No solo fueron balones: Esto anunció Abelardo de la Espriella para Buenaventura

“Buenaventura no será más la tierra del olvido. La vamos a reconstruir con oportunidades reales, inversión y presencia efectiva del Estado. Ante la emergencia, hemos enviado más de 260 kilos de insumos y personal médico, habilitado carpas hospitalarias y reactivado el Buque Hospital. Además, destinaremos los recursos necesarios para recuperar el Hospital Luis Ablanque de la Plata. ¡Buenaventura saldrá adelante con la fuerza del Estado y la determinación de su gente! ¡Firme por la Patria!”, publicó en X el actual presidente de Colombia.

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