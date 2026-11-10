El insólito motivo de Néstor Lorenzo para no convocar a Kevin Viveros a la Selección Colombia

Kevin Viveros fue uno de los ausentes en la lista de la Selección de Colombia en noviembre y revelaron el sorpresivo motivo.

En medio de las discusiones por los ausentes en la última convocatoria de la Selección Colombia, se conoció el insólito motivo por el que Kevin Viveros quedó fuera de la lista de Néstor Lorenzo. El delantero del Athletico Paranaense no estará en la fecha FIFA de noviembre tras protagonizar una polémica acción en Brasil.

Según informó Pipe Sierra, el pisotón de Kevin Viveros a Cuiabano también lo dejó fuera de la convocatoria de noviembre. La ola de críticas que recibió el delantero colombiano habría llevado a la Federación Colombiana de Fútbol a dejarlo fuera de esta fecha FIFA, pese a que había sido considerado anteriormente.

“Es mejor esperar a que pase la ola”, señalaron desde la FCF, según el periodista. De esta manera, Viveros podría volver a ser convocado para la primera fecha FIFA de 2027, luego de que Néstor Lorenzo lo incluyera en la jornada triple anterior.

Para esta convocatoria, Néstor Lorenzo eligió a Camilo Mena, Luis Suárez, Óscar Cortés y Camilo Durán como los delanteros de Colombia. Sin embargo, Luis Suárez, aparece como el principal candidato a ocupar la titularidad.

Pese a las críticas y a la agresividad del pisotón de Viveros sobre Cuiabano, el delantero del Athletico Paranaense recibió solamente dos partidos de suspensión en el Brasileirão.

El calendario de amistosos que jugará la Selección Colombia

Así quedaron los partidos amistosos que jugará Colombia en este mes de noviembre:

Colombia vs Chile (13 de noviembre)

Colombia vs Chile (17 de noviembre)

Publicidad

🚨 #Paranaense fue informado que Kevin Viveros es sancionado con 2 partidos del Brasileirão por pisar a Cuiabano. Además, dicen desde la Selección Colombia 🇨🇴 que se quedó fuera de la convocatoria por esta acción “prefieren esperar que baje la marea”. pic.twitter.com/Sfve662bnr — Pipe Sierra (@PSierraR) November 9, 2026

Kevin Viveros – Selección de Colombia. Foto: Getty.

En resumen

Castigo disciplinario encubierto: El periodista Pipe Sierra reveló que la llamativa ausencia del delantero Kevin Viveros (Athletico Paranaense) en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos de noviembre ante Chile no se debe a un tema de rendimiento deportivo, sino a una decisión institucional tras el violento pisotón que le propinó al jugador Cuiabano en el Brasileirão.

El periodista Pipe Sierra reveló que la llamativa ausencia del delantero Kevin Viveros (Athletico Paranaense) en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos de noviembre ante Chile no se debe a un tema de rendimiento deportivo, sino a una decisión institucional tras el violento pisotón que le propinó al jugador Cuiabano en el Brasileirão. “Esperar a que baje la marea”: Desde el interior de la Federación Colombiana de Fútbol optaron por marginar al atacante para blindar al grupo de la intensa ola de críticas mediáticas desatada en Brasil y Sudamérica; la postura de Néstor Lorenzo apunta a esperar que pase la tormenta y recién volver a considerarlo para la primera fecha FIFA de 2027.

Desde el interior de la Federación Colombiana de Fútbol optaron por marginar al atacante para blindar al grupo de la intensa ola de críticas mediáticas desatada en Brasil y Sudamérica; la postura de Néstor Lorenzo apunta a esperar que pase la tormenta y recién volver a considerarlo para la primera fecha FIFA de 2027. Reacomodo en el frente de ataque: Mientras en Brasil el atacante solo recibió dos fechas de sanción oficial, la decisión del cuerpo técnico cafetero abrió espacio en la lista para delanteros como Camilo Mena, Óscar Cortés, Camilo Durán y Luis Suárez, siendo este último el principal candidato a quedarse con la camiseta de titular en la doble confrontación de noviembre.