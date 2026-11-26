Camilo Durán se metió en planes de un importante equipo de la Premier League para un movimiento de mercado.

El joven delantero colombiano finalmente puede dar el gran salto en su carrera en la siguiente temporada, puesto que, tras un buen rendimiento con el Celtic, ahora el futbolista interesa a un importante equipo de la Premier League. El futbolista podría cambiar de camiseta en 2027.

Según la revelación de Talk Sports y The Herald, Camilo Durán se metió en planes del Leeds United para un posible fichaje en la siguiente temporada. El equipo de la Premier League se quiere reforzar con el talento colombiano que viene de buen rendimiento en Escocia.

Este puede ser el movimiento que permita a Camilo Durán seguir destacando en Europa para que Néstor Lorenzo siga dándole minutos al jugador en la Selección Colombia El delantero forma parte del recambio que está llevando el DT en el equipo tricolor.

La Premier League es la mejor Liga del mundo, por lo cual, en este espacio es donde Camilo Durán tiene la gran chance de seguir destacando como uno de los mejores en caso de que se concrete su fichaje. La realidad es que también el goleador tiene un largo contrato con el Celtic.

Camilo Durán se podría marchar del Celtic. (Foto: GettyImages)

Durán firmó un contrato con el Celtic hasta la temporada 2031 y es hasta ahí donde el jugador tiene que cumplir un contrato, salvo que antes sea vendido por una buena oferta. En la Premier League los recursos permiten hacer importantes ofertas.

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Las estadísticas de Camilo Durán en esta temporada

En esta temporada con el Celtic, Durán ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias sumando 14 goles y dando 6 asistencias. Suma en cancha poco más de 1.600 minutos.

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