James Rodríguez no tuvo el mejor rendimiento en León en esta temporada y eso le sigue saliendo muy caro al jugador colombiano. El ‘10’ no seguirá en la ‘Fiera’ en la temporada 2026, pero eso no evitó que desde la prensa mexicana le pusieran un nuevo apodo.

En Fox Sports MX se dedicaron a analizar cómo fue el paso de James Rodríguez por León y el porqué de este nuevo fracaso internacional para el volante que es figura de la Selección Colombia. El futbolista pasó por un año sin muchas alegrías y brillo.

“James Rodríguez es un 10 sin resultados colectivos. La etapa de James Rodríguez (al igual que Ramos en dos torneos) en León no cristalizó en éxitos en equipo”, advierten desde el popular medio de comunicación. León no pudo ganar ningún título con James como su 10.

Pero los cuestionamientos y apodos no terminaron ahí: “Su ciclo dejó más preguntas que certezas sobre la conveniencia del proyecto”, agregaron de Fox Sports MX. Ahora el mejor jugador de la Copa América 2024 no tiene equipo a menos de 7 meses del Mundial 2026.

Desde México también se revela que uno de los factores que seguramente terminó afectando a James Rodríguez en León fue que el club se vio sancionado por la FIFA y no pudo jugar en el Mundial de Clubes 2025 como se esperaba. Esto mermó el ánimo de todo el equipo como se advierte desde México.

Los números de James Rodríguez en esta temporada

En toda la temporada con la camiseta de León, James Rodríguez apenas alcanzó a jugar un total de 17 partidos entre todas las competencias. Marcó 3 goles y terminó dando 3 asistencias, números muy bajos, para los que se esperaba de él cuando se anunció su fichaje.

Los equipos interesados en James Rodríguez

Para la temporada 2026, James Rodríguez ya está buscando un nuevo equipo para seguir su carrera. El jugador colombiano, capitán del equipo de Néstor Lorenzo, tiene ofertas de la MLS para fichar y también de diferentes equipos de Sudamérica.

En síntesis:

James Rodríguez registró 3 goles y 3 asistencias en 17 partidos jugados con León.

registró en 17 partidos jugados con León. El volante colombiano no continuará en el club León para la temporada 2026 .

para la temporada . La prensa de Fox Sports MX cuestionó la falta de éxitos colectivos del futbolista.

