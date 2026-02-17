La Copa del Mundo 2026 será el evento deportivo más grande de la historia del fútbol. Con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, planificar tu viaje o seguimiento requiere información clara y organizada.

En Bolavip preparamos esta guía completa con todo lo que necesitas saber sobre las sedes del mundial 2026: capacidades de los estadios, tipos de partidos en cada recinto, opciones de transporte y consejos prácticos para moverte entre ciudades.

A lo largo de este artículo encontrarás tablas comparativas organizadas por regiones (Oeste, Central, Este), datos técnicos de cada sede y recomendaciones de transporte internacional para que puedas diseñar tu ruta ideal hacia la FIFA World Cup más ambiciosa de todos los tiempos.

Calendario básico, formato y distribución de sedes:

El Mundial 2026 arrancará oficialmente el 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en Ciudad de México, donde la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica. La competición se extenderá durante 39 días hasta la gran final, programada para el 19 de julio de 2026 en Nueva Jersey.

Esta edición marca un cambio histórico en el formato del torneo. La FIFA amplió la participación de 32 a 48 equipos, organizados en 12 grupos de 4 selecciones cada uno. Clasificarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros, sumando 32 equipos para la fase eliminatoria. Este nuevo formato garantiza más partidos y mayor presencia de confederaciones como la AFC, CAF, UEFA y Concacaf.

Los 104 partidos del torneo se distribuirán entre las 16 sedes de la siguiente manera:

País Ciudades sede Estadios Partidos Estados Unidos 11 11 78 México 3 3 13 Canadá 2 2 13

La FIFA agrupa las sedes de Estados Unidos en tres regiones para facilitar la logística: Oeste (Los Ángeles, San Francisco, Seattle), Central (Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta) y Este (Nueva York/Nueva Jersey, Boston, Filadelfia, Miami). Por su parte, México concentra sus partidos en el centro-norte del país, mientras que Canadá aporta Vancouver en la costa del Pacífico y Toronto en el Este.

Esta distribución permite que los aficionados elijan una región base para minimizar desplazamientos, o bien planifiquen rutas entre ciudades cercanas siguiendo a su selección favorita a lo largo de la fase de grupos y las instancias eliminatorias de la competición.

Sedes del Mundial 2026 en México:

México será protagonista con 3 ciudades sede que combinan historia futbolística, infraestructura de primer nivel y conexiones aéreas estratégicas para aficionados latinoamericanos. Las sedes mexicanas -Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey- albergarán partidos de fase de grupos y algunos cruces de eliminación directa.

Ciudad Estadio (nombre FIFA) Capacidad aprox. Altitud Tipo de partidos Ciudad de México Estadio Ciudad de México (Azteca / Banorte) 89,000 2,240 m Inaugural, fase de grupos, 16avos y 8vos Guadalajara Estadio Guadalajara (Akron) 49,000 1,500 m Fase de grupos Monterrey Estadio Monterrey (BBVA) 53,000 540 m Fase de grupos y 16avos

Ciudad de México – Estadio Ciudad de México (Azteca/Banorte):

El legendario Estadio Azteca será identificado como “Estadio Ciudad de México” durante el torneo, siguiendo la normativa FIFA que prohíbe nombres comerciales. Este coloso ubicado en la colonia Santa Úrsula Coapa, al sur de la capital mexicana, tendrá una capacidad aproximada de 89,000 espectadores tras las remodelaciones que incluyen mejoras de 200 millones de dólares en pantallas HD, suites de lujo y asientos conforme a los estándares actuales.

El recinto albergará el partido inaugural el 11 de junio de 2026, además de múltiples encuentros de fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno de octavos de final. Su altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar representa un factor a considerar tanto para jugadores como para aficionados no aclimatados: se recomienda llegar con 2-3 días de anticipación si vienes desde zonas bajas.

Cómo llegar:

Metro: Línea 2 hasta Tasqueña + Tren Ligero hasta estación Estadio Azteca.

Línea 2 hasta Tasqueña + Tren Ligero hasta estación Estadio Azteca. Metrobús: Línea 4 con parada cercana al estadio.

Línea 4 con parada cercana al estadio. Taxi de app: Entre 200 y 400 MXN desde zonas céntricas.

Entre 200 y 400 MXN desde zonas céntricas. Uber/DiDi: Disponibles, aunque con alta demanda en días de partido.

Zonas recomendadas de hospedaje:

Coyoacán y San Ángel : distancia de 15-25 minutos al estadio.

: distancia de 15-25 minutos al estadio. Zona Rosa y Condesa: distancia de 30-40 minutos al estadio.

distancia de 30-40 minutos al estadio. Centro Histórico: distancia de 40-50 minutos al estadio.

Consejos prácticos:

Llega con mínimo 2 horas de anticipación por el tráfico.

por el tráfico. Prefiere transporte público para evitar congestionamientos.

para evitar congestionamientos. Hidrátate constantemente por la altitud de la zona.

constantemente por la altitud de la zona. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez está a 20-30 minutos del estadio.

Guadalajara – Estadio Guadalajara (Estadio Akron):

El Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara, se denominará “Estadio Guadalajara” durante el Mundial. Este moderno recinto inaugurado en 2010 está ubicado en Zapopan, dentro del área metropolitana tapatía, y cuenta con capacidad para aproximadamente 49,000 espectadores, acústica de última generación y techo retráctil.

Guadalajara recibirá varios partidos de fase de grupos del torneo, incluyendo el encuentro México vs. Corea del Sur previsto para la segunda jornada del Grupo A, por lo que será uno de los centros de escena. El clima es más templado que en Ciudad de México, con temperaturas promedio de 25-30°C en junio-julio.

Cómo llegar:

Mi Macro (BRT): Sistema de autobuses rápidos con rutas hacia la zona del estadio.

Sistema de autobuses rápidos con rutas hacia la zona del estadio. Taxi de app: 45-60 minutos desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

45-60 minutos desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Autopista de cuota 80D: Para quienes lleguen en vehículo propio.

Zonas recomendadas de hospedaje:

Zapopan: distancia de 15-20 minutos al estadio.

distancia de 15-20 minutos al estadio. Zona Minerva y Providencia: distancia de 20-30 minutos al estadio.

distancia de 20-30 minutos al estadio. Centro de Guadalajara: distancia de 30-40 minutos al estadio.

distancia de 30-40 minutos al estadio. Chapalita: distancia de 25 minutos al estadio.

Tips logísticos:

El estacionamiento puede superar los 500 MXN en días de partido.

puede superar los 500 MXN en días de partido. Reserva transporte con anticipación; los servicios de app aumentan precios en días de eventos.

con anticipación; los servicios de app aumentan precios en días de eventos. El ambiente previo inspirado en las Chivas genera una experiencia vibrante para todos los aficionados.

Monterrey – Estadio Monterrey (Estadio BBVA):

El Estadio BBVA, apodado “La Cueva” y sede de Rayados de Monterrey, será identificado como “Estadio Monterrey” en el torneo. Este recinto moderno inaugurado en 2015 cuenta con capacidad para 53,000 espectadores, fachadas LED de vanguardia, corredores de 360 grados y vistas espectaculares de la Sierra Madre.

La sede albergará partidos de fase de grupos y dieciseisavos de final, convirtiéndose en otro de los epicentros del país durante la Copa del Mundo. El clima representa un desafío: las temperaturas en verano pueden superar los 35°C, lo que ha motivado medidas de enfriamiento obligatorias por parte de la FIFA.

Cómo llegar:

Metrorrey (Línea Verde): Conexión desde zonas céntricas, 25 minutos desde el aeropuerto.

Conexión desde zonas céntricas, 25 minutos desde el aeropuerto. Autopistas: Acceso desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey en 25-30 minutos.

Acceso desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey en 25-30 minutos. Transporte de app: Uber y DiDi disponibles con tarifas variables.

Zonas recomendadas de hospedaje:

San Pedro Garza García: zona segura, distancia de 15-20 minutos al estadio.

zona segura, distancia de 15-20 minutos al estadio. Centro de Monterrey: distancia de 20-25 minutos al estadio.

distancia de 20-25 minutos al estadio. Zona Tec: cercana al Tecnológico de Monterrey, distancia de 20 minutos al estadio.

Consejos para visitantes internacionales:

Buenas conexiones aéreas directas desde ciudades de Estados Unidos (Dallas, Houston, Los Ángeles).

directas desde ciudades de Estados Unidos (Dallas, Houston, Los Ángeles). Vuelos domésticos desde Ciudad de México en aproximadamente 1 hora.

desde Ciudad de México en aproximadamente 1 hora. Hidrátate constantemente y evita la exposición prolongada al sol.

constantemente y evita la exposición prolongada al sol. Reserva alojamiento en zonas con buena reputación de seguridad.

Sedes del Mundial 2026 en Canadá:

Canadá contribuirá con 2 ciudades sede estratégicamente ubicadas: Toronto, en la costa Este, y Vancouver, en el Pacífico. Ambas metrópolis ofrecen sistemas de transporte público eficientes, bases de aficionados multiculturales y aeropuertos con conexiones internacionales robustas.

Ciudad Estadio Capacidad Superficie Clima jun-jul Aeropuerto principal Toronto Toronto Stadium (BMO Field) 45,000 Césped híbrido 20-27°C, húmedo Toronto Pearson (YYZ) Vancouver Vancouver Stadium (BC Place) 54,000 Césped híbrido 17-23°C, posible lluvia Vancouver Intl (YVR)

Los aficionados latinoamericanos que planeen visitar Canadá deben tramitar la autorización electrónica de viaje (eTA) antes de volar. Los vuelos de conexión típicos desde México o Sudamérica pasan por hubs como Dallas, Houston o Miami, con tiempos totales de 6-10 horas dependiendo del origen.

Toronto – Toronto Stadium (BMO Field)

El BMO Field, casa del Toronto FC de la MLS, será identificado como “Estadio de Toronto” durante el Mundial. Ubicado en la ribera del lago Ontario dentro de Exhibition Place, el recinto ha sido ampliado específicamente para la Copa del Mundo mediante una renovación de 10-15 millones de dólares, alcanzando una capacidad de aproximadamente 45,000 espectadores.

Este estadio ya fue escenario de partidos clave de la selección canadiense durante el proceso clasificatorio hacia la edición anterior del certamen mundialista. Para el Mundial 2026, el recinto albergará varios encuentros de fase de grupos y un cruce de dieciseisavos de final. Será un punto turístico clave durante el mes y días que dura la competición.

Cómo llegar:

Tranvía: Líneas 509 y 511 desde Union Station

Líneas 509 y 511 desde Union Station Tren GO Transit: Conexión desde suburbios y aeropuerto Pearson

Conexión desde suburbios y aeropuerto Pearson Aeropuerto Pearson: 45 minutos en UP Express + tranvía

45 minutos en UP Express + tranvía Billy Bishop Airport: 15 minutos a pie o en ferry

Clima y horarios:

Veranos húmedos con temperaturas de 20-27°C.

Posibles lluvias repentinas; lleva ropa ligera impermeable.

Amanece temprano (5:30 AM) y oscurece tarde (9:00 PM).

Servicios para el aficionado:

Zona de bares y restaurantes en Liberty Village y King West.

Fan zones previstas en el downtown cerca del Rogers Centre.

Tarjeta Presto para transporte público integrado.

Zonas de hospedaje:

Downtown Toronto (Financial District, Entertainment District).

Liberty Village (cerca del estadio).

Queen West y Parkdale.

Vancouver – Vancouver Stadium (BC Place):

El Vancouver Stadium, más popularmente conocido como BC Place, se presenta como un estadio techado con cúpula retráctil en pleno centro de Vancouver, ofreciendo capacidad para aproximadamente 54,000 aficionados. Este recinto histórico fue renovado para los Juegos Olímpicos de Invierno 2010 e incorpora un sistema híbrido de césped adaptado para soccer events de alto nivel.

El estadio es hogar de Vancouver Whitecaps FC (MLS) y BC Lions (CFL). Para el Mundial 2026, recibirá partidos de fase de grupos -incluyendo dos partidos de la selección nacional en el Grupo B-, un juego de dieciseisavos y uno de octavos de final. Será la sede más importante del país en esta próxima Copa del Mundo, con la expectativa de tener allí a grandes estrellas del futbol mundial.

Cómo llegar:

SkyTrain: Líneas Expo y Canada conectan directamente; estación Stadium-Chinatown a pasos.

Líneas Expo y Canada conectan directamente; estación Stadium-Chinatown a pasos. Buses TransLink: Múltiples rutas hacia el centro.

Múltiples rutas hacia el centro. Aeropuerto Internacional de Vancouver (YVR): 30 minutos en Canada Line.

30 minutos en Canada Line. Rutas peatonales: La mayoría de hoteles del downtown están a 10-20 minutos caminando.

Recomendaciones:

Compra la tarjeta Compass Card para transporte integrado (tren, bus, SeaBus).

Temperaturas suaves (17-23°C) pero posibilidad de lluvia ligera.

Lleva chaqueta impermeable y capas de ropa.

Los hoteles del centro permiten ir caminando al estadio.

Ventajas para viajeros internacionales:

Excelentes conexiones aéreas con Asia y la costa oeste de América.

Huso horario PDT (igual que Los Ángeles y Seattle).

Ciudad compacta y fácil de navegar sin auto.

Combinación ideal de fútbol y turismo de naturaleza.

Sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos por región:

Estados Unidos concentra 11 de las 16 sedes del Mundial 2026, siendo el país de mayor acaparamiento, distribuidas estratégicamente en tres grandes regiones geográficas. Esta división facilita la planificación de rutas de viaje y permite a los aficionados elegir un área base para minimizar desplazamientos según sus preferencias.

Región Ciudades Estadios destacados Partidos clave Oeste Los Ángeles, San Francisco, Seattle SoFi Stadium, Levi’s Stadium, Lumen Field Grupos, 16avos, 8vos y 4tos Central Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta AT&T Stadium, NRG Stadium, Arrowhead Stadium, Mercedes-Benz Stadium Grupos, 16avos, 8vos, 4tos y semifinal Este NY/NJ, Boston, Filadelfia, Miami MetLife Stadium, Gillette Stadium, Lincoln Financial Field, Hard Rock Stadium Grupos, 16avos, 8vos, 4tos, FINAL y 3er puesto

La final del 19 de julio se disputará en el MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey), mientras que sedes como Dallas y Atlanta serán protagonistas en fases avanzadas. Los aficionados pueden planificar rutas eficientes utilizando vuelos domésticos de bajo costo o, en el noreste, el tren Amtrak que conecta Boston-Nueva York-Filadelfia en 4-5 horas.

Región Oeste de Estados Unidos:

Las sedes del Oeste comprenden Los Ángeles (SoFi Stadium), el área de San Francisco Bay Area (Levi’s Stadium en Santa Clara) y Seattle (Lumen Field). Estas ciudades comparten huso horario (PDT, UTC-7 en verano) y ofrecen conexiones aéreas privilegiadas para aficionados de Asia, Oceanía y la costa del Pacífico americana.

Ciudad Aeropuerto principal Vuelo desde CDMX Vuelo desde Toronto Los Ángeles LAX 3h 45min 4h 30min San Francisco SFO 4h 15min 5h Seattle SEA 4h 45min 4h 45min

El clima en estas sedes es generalmente templado (20-25°C), aunque Seattle puede presentar lluvias ocasionales incluso en verano.

Los Ángeles – Los Ángeles Stadium (SoFi Stadium):

El espectacular SoFi Stadium será identificado como “Estadio de Los Ángeles” durante el torneo. Este recinto de última generación ubicado en Inglewood costó 5 mil millones de dólares y cuenta con capacidad para 70,000 espectadores. Su techo translúcido deslizante y arquitectura futurista lo convierten en uno de los estadios más impresionantes del mundo.

Los Ángeles será una de las sedes con mayor cantidad de partidos, incluyendo encuentros de fase de grupos, dieciesavos y cuartos de final. El distrito de entretenimiento integrado al estadio ofrece propuestas premium antes y después de los partidos para brindar una experiencia más completa al visitante.

Cómo llegar:

Autobús FlyAway: Desde LAX por $9.75, 30-60 minutos según tráfico.

Desde LAX por $9.75, 30-60 minutos según tráfico. Metro: Línea C (Green) y K conectan con el estadio.

Línea C (Green) y K conectan con el estadio. Uber/Lyft: Disponibles pero con tarifas elevadas en días de evento.

Disponibles pero con tarifas elevadas en días de evento. Park & Ride: Opciones de estacionamiento remoto con shuttle.

Zonas de hospedaje:

Downtown LA (30-45 minutos al estadio).

Santa Mónica (40-50 minutos).

Inglewood (10-15 minutos, opciones más económicas).

Corredor LAX (20-30 minutos).

Consideraciones prácticas:

El tráfico de Los Ángeles es legendario; planifica 2+ horas de margen.

Estacionamiento muy limitado y costoso ($60-100).

Compra boletos de transporte con antelación-

Las entradas premium pueden superar los $500 en reventa-

San Francisco Bay Area – San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium):

Aunque se identificará como “Estadio de San Francisco”, este recinto está ubicado en Santa Clara, en el corazón de Silicon Valley. Con capacidad cercana a 71,000 espectadores, el más conocido como Levi’s Stadium cuenta con certificación LEED Platino y techo translúcido de ETFE, siendo un referente de sostenibilidad deportiva.

El estadio ya fue sede del Super Bowl 50 y ha albergado partidos internacionales de fútbol en años anteriores, con entradas exitosas. Para el Mundial 2026, recibirá encuentros de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final. Será todo un acontecimiento para las inmediaciones dado que es un establecimiento más utilizado para futbol americano.

Cómo llegar:

Caltrain: Desde San Francisco, 1 hora hasta estación Santa Clara.

Desde San Francisco, 1 hora hasta estación Santa Clara. VTA Light Rail: Conexión desde el centro de San José.

Conexión desde el centro de San José. Aeropuertos: SFO (45 min), SJC (15 min), OAK (45 min).

SFO (45 min), SJC (15 min), OAK (45 min). BART: Conexión con VTA en Milpitas.

Zonas de hospedaje:

San Francisco (turismo + fútbol, 45-60 min al estadio).

San José Downtown (20-25 min).

Santa Clara/Sunnyvale (10-15 min).

Palo Alto (20 min).

Tips de movilidad regional:

El tráfico del Área de la Bahía es intenso; prefiere transporte público.

Considera hospedarte en San José si priorizas cercanía al estadio.

Combina con turismo tech: visitas a campuses de Apple, Google, Meta.

Tarifas de transporte: $10-15 por trayecto en Caltrain.

Seattle – Seattle Stadium (Lumen Field):

El Lumen Field, presentado como “Estadio de Seattle” para el Mundial, es famoso por su atmósfera electrizante y uno de los ambientes más ruidosos de Norteamérica. Con capacidad aproximada de 68,000 espectadores, este estadio inaugurado en 2002 cuenta con sistemas de sonido superiores y vistas icónicas del skyline de Seattle.

En el megaevento deportivo de mitad de año, Seattle albergará partidos de fase de grupos -incluido uno de la selección nacional estadounidemse-, uno de dieciseisavos y uno de octavos de final. Con compromisos tan definitorios, se vuelve un recinto destacado dentro del mapa mundialista en el país.

Cómo llegar:

Link Light Rail: Desde el Aeropuerto Sea-Tac en 40 minutos, tarifa de $3.

Desde el Aeropuerto Sea-Tac en 40 minutos, tarifa de $3. Buses Metro: Múltiples rutas hacia Pioneer Square y el estadio.

Múltiples rutas hacia Pioneer Square y el estadio. Caminando: Desde hoteles del downtown, 15-20 minutos.

Desde hoteles del downtown, 15-20 minutos. Ferry: Conexiones desde Bainbridge Island para turistas aventureros.

Clima y recomendaciones:

Temperaturas frescas (15-22°C) con posibilidad de lluvia.

Lleva ropa impermeable ligera obligatoriamente.

El microclima lluvioso de junio no impide disfrutar los partidos.

Considera alternativas techadas cercanas para actividades previas.

Ventajas de la sede:

Estadio céntrico con excelente acceso peatonal.

Atmosfera de hinchada reconocida mundialmente (herencia de Seattle Sounders).

Conexión directa aeropuerto-estadio sin necesidad de auto.

Combinación ideal con turismo urbano (Pike Place Market, Space Needle).

Región Central de Estados Unidos:

La región Central incluye sedes estratégicas del corazón de Estados Unidos: Dallas (Arlington), Houston, Kansas City y Atlanta. Estas ciudades funcionan como hubs aéreos principales, facilitando conexiones desde cualquier punto de Norteamérica y América Latina.

Ciudad Estadio Estado Capacidad Rol en el torneo Dallas AT&T Stadium Texas 94,000 Grupos, 16avos, 8vos y semifinal Houston NRG Stadium Texas 72,000 Grupos, 16avos y 8vos Kansas City Arrowhead Stadium Missouri 76,000 Grupos, 16avos y 4tos Atlanta Mercedes-Benz Stadium Georgia 75,000 Grupos, 16avos, 8vos y semifinal

El calor intenso (30-38°C) caracteriza estas sedes en verano, pero todos los estadios cuentan con techos retráctiles o sistemas de climatización que garantizan confort para los espectadores.

Dallas – Dallas Stadium (AT&T Stadium):

El AT&T Stadium es uno de los recintos más impresionantes del mundo y será el “Estadio de Dallas” durante el Mundial, por la reglamentación anti-auspiciantes de FIFA. Ubicado en Arlington, entre Dallas y Fort Worth, este coloso puede albergar hasta 94.000 espectadores, convirtiéndolo en uno de los estadios más grandes del torneo.

Su colosal pantalla HD en forma de halo suspendida sobre el campo es icónica en la NFL (hogar de los Dallas Cowboys) y será protagonista durante los partidos de la Copa del Mundo. Dallas recibirá numerosos encuentros de fase de grupos, uno de dieciseisavos, uno de octavos… ¡y una semifinal! Así, se presenta como un momento histórico para la ciudad.

Cómo llegar:

Trinity Railway Express: Desde el aeropuerto DFW, $2.50-5, con shuttle al estadio.

Desde el aeropuerto DFW, $2.50-5, con shuttle al estadio. Aeropuertos: DFW (25 min), Love Field (30 min).

DFW (25 min), Love Field (30 min). Park & Ride: Estacionamientos remotos con buses al estadio.

Estacionamientos remotos con buses al estadio. Uber/Lyft: Disponibles pero con tiempos de espera elevados post-partido.

Consideraciones importantes:

Arlington no tiene transporte público local robusto; planifica con anticipación.

Calor extremo en junio-julio (35-40°C); lleva hidratación.

Estacionamiento oficial desde $50-75; reserva online.

Sin auto propio, los rideshare y shuttles son esenciales.

Zonas de hospedaje:

Arlington (cercanía, opciones económicas).

Dallas Downtown (30-35 min, más vida nocturna).

Fort Worth (35 min, ambiente western).

Irving/Las Colinas (20-25 min, cerca del aeropuerto).

Houston – Houston Stadium (NRG Stadium):

El NRG Stadium será identificado como “Estadio de Houston” durante el torneo, por un tema de contraposición de auspiciantes. Con capacidad cercana a 72,000 asistentes y techo retráctil que controla la humedad característica de Texas, este recinto es hogar de los Houston Texans de la NFL.

Houston recibirá partidos de fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final, siendo una sede especialmente relevante para hinchas latinoamericanos por la alta comunidad hispana de la ciudad y las conexiones aéreas directas con México, Centroamérica y Sudamérica.

Cómo llegar:

METRORail (Línea Roja): Conexión desde el Texas Medical Center y downtown.

Conexión desde el Texas Medical Center y downtown. Aeropuerto Intercontinental (IAH): 35-45 minutos por autopista.

35-45 minutos por autopista. Aeropuerto Hobby (HOU): 20-25 minutos, ideal para vuelos domésticos.

20-25 minutos, ideal para vuelos domésticos. Buses METRO: Rutas especiales en días de evento.

Zonas recomendadas para hospedarse:

Downtown Houston (20-25 min al estadio).

Medical Center/NRG Park área (10-15 min, cercano).

Galleria/Uptown (25-30 min).

Midtown (20 min, buena vida nocturna).

Recomendaciones climáticas:

Calor húmedo intenso (32-38°C con sensación térmica mayor).

El techo retráctil climatiza el interior; afuera prepárate para sudar.

Hidrátate constantemente; lleva gorra y protector solar.

Los tiempos de traslado aumentan significativamente con tráfico.

Kansas City – Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium):

El legendario Arrowhead Stadium será denominado como el “Estadio de Kansas City” durante el Mundial 2026. Este recinto de 76,000 asientos es reconocido como uno de los ambientes más ruidosos de Norteamérica, hogar de los Kansas City Chiefs (actuales campeones de la NFL) y sede histórica de eventos deportivos de alto calibre.

Para el Mundial, en esta ocasión el estadio ha recibido una renovación de 400 millones de dólares incluyendo una nueva grada superior para cumplir con las especificaciones de la FIFA. La sede de Kansas City albergará partidos de fase de grupos, uno de diecisavos y uno de octavos de final.

Cómo llegar:

Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI): 30 minutos por shuttle o I-435.

30 minutos por shuttle o I-435. Shuttle especiales: Servicios organizados desde downtown en días de partido.

Servicios organizados desde downtown en días de partido. Rideshare: Uber/Lyft disponibles con zonas de pickup designadas.

Uber/Lyft disponibles con zonas de pickup designadas. Vehículo propio: Estacionamiento amplio pero con alta demanda.

Transporte público limitado:

KC no cuenta con metro o tren ligero extensivo.

Planifica transporte privado o compartido con anticipación.

Reserva estacionamiento online; puede agotarse semanas antes.

Considera alojarte cerca del estadio para minimizar desplazamientos.

Zonas de hospedaje:

Downtown Kansas City / Power & Light District (15-20 min al estadio).

Country Club Plaza (20 min).

Zona del Truman Sports Complex (5-10 min, opciones limitadas).

Atlanta – Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

El Mercedes-Benz Stadium será presentado como “Estadio de Atlanta” y destaca por su innovador techo óculo (apertura circular retráctil) y capacidad de 70,000-75,000 espectadores para fútbol. Es hogar de Atlanta Falcons (NFL) y Atlanta United (MLS), equipo que ha establecido récords de asistencia en el fútbol estadounidense.

Atlanta será sede clave en fases avanzadas del torneo: tendrá partidos de grupos, dieciseisavos, octavos de final y una semifinal, con mucha relevancia en fases de eliminación directa. Su ubicación céntrica y excelente conexión con transporte público la convierten en una de las sedes más accesibles, por lo que se esperan juegos de gran convocatoria.

Cómo llegar:

MARTA: Metro y buses conectan directamente; estación Dome/GWCC/Philips Arena/CNN Center a 5 minutos caminando, tarifa $2.50.

Metro y buses conectan directamente; estación Dome/GWCC/Philips Arena/CNN Center a 5 minutos caminando, tarifa $2.50. Aeropuerto Hartsfield-Jackson (ATL): El más transitado del mundo, 15 minutos en MARTA.

El más transitado del mundo, 15 minutos en MARTA. Amtrak: Estación Peachtree a 10 minutos del estadio.

Ventajas logísticas:

Transporte público robusto; evita manejar y estacionar.

El aeropuerto ATL ofrece conexiones directas desde casi cualquier ciudad.

MARTA funciona hasta medianoche; ideal para partidos nocturnos.

Costos de estacionamiento elevados ($40-60); mejor usar metro.

Zonas de hospedaje:

Downtown Atlanta (10-15 min al estadio).

Midtown (15-20 min).

Buckhead (25 min, zona de lujo).

Aeropuerto (15-20 min, opciones económicas).

Región Este de Estados Unidos:

La región Este concentra las sedes de mayor visibilidad mediática del Mundial 2026: Nueva York/Nueva Jersey (sede de la final), Boston, Filadelfia y Miami. Todas operan en huso horario EDT (UTC-4 en verano), facilitando transmisiones de TV para audiencias europeas y africanas.

Conexión Medio Tiempo Costo aprox. Boston → Nueva York Amtrak Acela 3h 30min $50-100 Nueva York → Filadelfia Amtrak Regional 1h 30min $30-60 Filadelfia → Nueva York Bus (Greyhound/FlixBus) 2h $15-30 Nueva York → Miami Vuelo 3h $100-200

El Corredor Noreste de Amtrak conecta Boston, Nueva York y Filadelfia de manera eficiente, permitiendo a los aficionados seguir varios partidos sin necesidad de volar. Miami queda más aislada geográficamente pero ofrece proximidad única para hinchas latinoamericanos.

Área Nueva York/Nueva Jersey – New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium):

El MetLife Stadium será el “Estadio de Nueva York/Nueva Jersey” y protagonista absoluto del Mundial 2026 como sede del juego decisivo por el título. Con capacidad para 82,500 espectadores, este recinto ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, albergará partidos de alto perfil: se usará en fase de grupos, dieciseisavos, octavos de final y ¡la gran final!

El estadio es hogar compartido de New York Giants y New York Jets de la NFL, y su accesibilidad desde Manhattan lo convierte en el epicentro del torneo. Por ser el anfitrión del último encuentro de la Copa del Mundo, donde se definirá al campón, se aguarda por un aluvión de turistas en el área.

Cómo llegar en tren:

NJ Transit: Desde Penn Station Manhattan, 30-40 minutos, línea Meadowlands.

Desde Penn Station Manhattan, 30-40 minutos, línea Meadowlands. Buses especiales: Desde Port Authority Bus Terminal.

Desde Port Authority Bus Terminal. Path Train: Conexión a Hoboken + NJ Transit.

Desde los aeropuertos:

Newark Liberty (EWR): 25-30 minutos, el más conveniente.

25-30 minutos, el más conveniente. JFK: 60-75 minutos via tren/metro.

60-75 minutos via tren/metro. LaGuardia (LGA): 45-60 minutos, requiere conexiones.

Zonas de hospedaje:

Manhattan: Máxima oferta hotelera y vida nocturna (40-50 min al estadio).

Máxima oferta hotelera y vida nocturna (40-50 min al estadio). Jersey City: Más económico, buenas conexiones (25-30 min).

Más económico, buenas conexiones (25-30 min). Newark: Cerca del aeropuerto EWR (20 min).

Cerca del aeropuerto EWR (20 min). Hoboken: Ambiente joven, conexiones Path (35 min).

Consejos para el día de la final:

Reserva alojamiento con 6+ meses de anticipación; precios se dispararán.

Los trenes NJ Transit añaden servicios especiales post-partido.

Considera quedarte en Nueva Jersey para minimizar tiempos.

El tráfico vehicular será caótico; evita manejar a toda costa.

Boston – Boston Stadium (Gillette Stadium)

El Gillette Stadium será presentado como “Estadio de Boston” durante el Mundial, aunque está ubicado en Foxborough, aproximadamente a medio camino entre Boston y Providence. Con capacidad de 65,000 espectadores, es hogar de New England Patriots (NFL) y New England Revolution (MLS).

El estadio tiene experiencia previa en eventos FIFA y grandes conciertos, lo que lo posicionó como elegible a la hora de designar las sedes de la Copa del Mundo. Para el Mundial 2026, recibirá partidos de fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno de cuartos de final. Será una prueba interesante para este paticular recinto en Massachusetts.

Cómo llegar:

Tren de cercanías MBTA: Servicios especiales desde South Station Boston en días de partido (60-75 min).

Servicios especiales desde South Station Boston en días de partido (60-75 min). Autobuses organizados: Desde varios puntos de Boston.

Desde varios puntos de Boston. Vehículo propio: I-95 o I-495, estacionamiento amplio ($40-50).

I-95 o I-495, estacionamiento amplio ($40-50). Rideshare: Uber/Lyft disponibles con zonas designadas.

Limitaciones de transporte:

Foxborough no tiene transporte público regular al estadio.

Los servicios de tren especiales tienen horarios limitados.

Planifica el regreso nocturno con anticipación.

Sin auto, los buses organizados son la mejor opción.

Recomendaciones:

Hospédate en Boston para combinar turismo histórico y fútbol.

Tiempo de traslado: 45-75 minutos según servicio y tráfico.

Considera alquilar auto si planeas varios partidos en el noreste.

El clima de Boston en verano es agradable (20-28°C).

Filadelfia – Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field):

El Lincoln Financial Field será el “Estadio de Philadelphia” durante la próxima Copa del Mundo, y cuenta con capacidad cercana a 69,000 espectadores. Ubicado en el South Philadelphia Sports Complex, es hogar de Philadelphia Eagles (NFL) y ha albergado eventos deportivos internacionales de primer nivel.

La sede de Filadelfia recibirá en esta oportunidad partidos de fase de grupos y dieciseisavos de final, siendo quizá uno de los menos relevantes en Estados Unidos para el desarrollo del torneo. No obstante, su estética sin igual lo convierte en un atractivo para quienes transitan por la zona, con la posibilidad de recibir cruces entre potencias.

Cómo llegar:

SEPTA Broad Street Line: Estación AT&T/Pattison a pasos del estadio.

Estación AT&T/Pattison a pasos del estadio. Desde el aeropuerto (PHL): Tren Regional Rail a Center City + Broad Street Line (45 min total).

Tren Regional Rail a Center City + Broad Street Line (45 min total). Buses SEPTA: Múltiples rutas hacia el complejo deportivo.

Múltiples rutas hacia el complejo deportivo. Amtrak: Estación 30th Street a 20 minutos del estadio en metro.

Movilidad local:

El sistema SEPTA es eficiente y económico ($2.50 por viaje).

El estadio está en un complejo con Citizens Bank Park y Wells Fargo Center.

Estacionamiento disponible pero costoso ($30-50).

Centro de Filadelfia conectado en 15 minutos de metro.

Combinación con turismo histórico:

Independence Hall y Liberty Bell a 20 minutos del centro.

Barrios de Society Hill y Old City con arquitectura colonial.

Reading Terminal Market para gastronomía local.

El downtown es compacto y caminable.

Miami – Miami Stadium (Hard Rock Stadium):

El popularísimo Hard Rock Stadium será presentado como “Estadio de Miami”, y contará con capacidad aproximada de 65,000 aficionados. Ubicado en Miami Gardens, este recinto multifuncional también alberga el Miami Open de tenis y carreras de Fórmula 1, además de ser hogar de los Miami Dolphins de la NFL.

Miami como anfitrión será sede clave para fanáticos latinoamericanos por su proximidad geográfica y conexiones aéreas directas con prácticamente toda América Latina y el Caribe. El estadio recibirá partidos de fase de grupos, dieciseisavos, cuartos de final y el juego del tercer puesto.

Cómo llegar:

Buses Miami-Dade Transit: Rutas hacia Miami Gardens, servicio limitado.

Rutas hacia Miami Gardens, servicio limitado. Rideshare: Uber/Lyft son la opción más práctica.

Uber/Lyft son la opción más práctica. Autopistas: I-95 y Florida Turnpike conectan con el estadio.

I-95 y Florida Turnpike conectan con el estadio. Aeropuerto Internacional de Miami (MIA): 30-40 minutos por autopista.

Limitaciones de transporte público:

Miami no tiene conexión directa de Metrorail al estadio.

Los buses públicos tienen frecuencias limitadas en días de evento.

Planifica rideshare compartido o alquiler de auto.

Servicios de shuttle especiales se anunciarán cerca del torneo.

Zonas de hospedaje:

Downtown Miami / Brickell (30-40 min al estadio).

Miami Beach (40-50 min, ambiente playero).

Aventura / North Miami (20-25 min).

Fort Lauderdale (30-35 min, alternativa más económica).

Clima y recomendaciones:

Calor húmedo intenso (30-35°C con alta humedad).

Posibles tormentas tropicales en julio; revisa pronósticos.

Hidratación constante y protector solar obligatorios.

Llega temprano para evitar los picos de calor del mediodía.

Transporte internacional y conexiones entre sedes:

Planificar los desplazamientos entre las 16 sedes del mundial 2026 requiere entender los principales hubs aéreos y las alternativas de transporte terrestre disponibles en Norteamérica.

Principales hubs aéreos:

Los aeropuertos con mayor conectividad para viajeros internacionales son:

Ciudad de México (MEX): Principal hub para aficionados latinoamericanos

Principal hub para aficionados latinoamericanos Dallas/Fort Worth (DFW): Conexiones a todas las sedes estadounidenses

Conexiones a todas las sedes estadounidenses Atlanta (ATL): El aeropuerto más transitado del mundo; excelentes conexiones domésticas

El aeropuerto más transitado del mundo; excelentes conexiones domésticas Miami (MIA): Puerta de entrada desde Sudamérica y el Caribe

Puerta de entrada desde Sudamérica y el Caribe Nueva York (JFK/EWR): Hub transatlántico para europeos y conexiones domésticas

Hub transatlántico para europeos y conexiones domésticas Toronto (YYZ): Principal entrada a Canadá

Principal entrada a Canadá Los Ángeles (LAX): Hub para Asia y costa del Pacífico

Requisitos de visado:

Los aficionados latinoamericanos deben revisar con anticipación:

País Documento requerido Proceso Estados Unidos Visa B1/B2 o ESTA (si aplica Visa Waiver) Solicitud online o cita consular Canadá eTA (autorización electrónica) o visa Solicitud online; aprobación en minutos-días México Visa o exención según nacionalidad Verificar en embajada mexicana

Opciones de traslado interno:

Vuelos domésticos:

Aerolíneas económicas como Southwest, Frontier, Spirit ofrecen tarifas desde $50-150 USD entre sedes

Volaris y Aeroméxico conectan ciudades mexicanas con hubs estadounidenses

Reservar con 2-3 meses de anticipación para mejores precios

Trenes (Noreste EE.UU.):

Amtrak Acela y Northeast Regional conectan Boston-Nueva York-Filadelfia-Washington

Trayecto Boston-Nueva York: 3.5 horas, $50-150 USD

Trayecto Nueva York-Filadelfia: 1.5 horas, $30-80 USD

Buses de larga distancia:

Greyhound, FlixBus, Megabus ofrecen rutas económicas ($15-50 USD)

Ideales para trayectos cortos entre ciudades cercanas

Alquiler de autos:

Útil en ciudades con transporte público limitado (Kansas City, Dallas, Miami)

Considerar tráfico intenso y costos de estacionamiento ($30-100 por partido)

Empresas principales: Hertz, Enterprise, Budget, National

Rutas recomendadas por proximidad:

Ruta Noreste: Boston → Nueva York → Filadelfia (tren Amtrak, 5-6 horas totales)

Boston → Nueva York → Filadelfia (tren Amtrak, 5-6 horas totales) Ruta Texas: Dallas → Houston (vuelo 1 hora o auto 4 horas)

Dallas → Houston (vuelo 1 hora o auto 4 horas) Ruta Costa Oeste: Seattle → Vancouver (auto 3 horas) → Los Ángeles (vuelo 2.5 horas)

Seattle → Vancouver (auto 3 horas) → Los Ángeles (vuelo 2.5 horas) Ruta México: CDMX → Guadalajara → Monterrey (vuelos de 1 hora entre ciudades)

Consejos Bolavip para transporte:

Reserva vuelos con 2-3 meses de anticipación para asegurar mejores tarifas

para asegurar mejores tarifas Contrata seguro de viaje internacional que cubra cancelaciones y emergencias médicas

que cubra cancelaciones y emergencias médicas Activa roaming de datos o compra SIM local para usar apps de transporte

para usar apps de transporte Descarga apps offline de mapas (Google Maps, Maps.me) antes de viajar

(Google Maps, Maps.me) antes de viajar Verifica horarios de transporte público en días de partido ; muchas ciudades añaden servicios especiales

; muchas ciudades añaden servicios especiales Considera el huso horario al planificar conexiones; Estados Unidos tiene 4 zonas horarias

Consejos finales Bolavip para planificar tu Mundial 2026:

Después de revisar las 16 sedes, capacidades, transporte y conexiones, estos son los puntos clave que debes tener en cuenta:

Planificación estratégica:

Elige una región base (Oeste, Central o Este) para minimizar vuelos y maximizar partidos

Revisa el calendario oficial por sede una vez que la FIFA publique el fixture completo

Reserva vuelos y hospedaje con 4-6 meses de anticipación; la demanda será histórica

Prioriza sedes con buen transporte público si no planeas alquilar auto

Aplicaciones recomendadas:

Uber/Lyft: Disponibles en todas las sedes estadounidenses y canadienses

Disponibles en todas las sedes estadounidenses y canadienses DiDi: Funciona en México junto con Uber

Funciona en México junto con Uber Google Maps/Apple Maps: Transporte público integrado

Transporte público integrado Amtrak/NJ Transit/BART/MARTA: Apps oficiales de trenes locales

Apps oficiales de trenes locales Compass Card (Vancouver), Presto (Toronto), OMNY (Nueva York): Tarjetas de transporte recargables

Factores climáticos: