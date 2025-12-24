Sorpresa total: Grande de Ecuador iría por el fichaje de Radamel Falcao

Radamel Falcao quedó libre de su contrato tras salir de Millonarios. El histórico delantero colombiano ya dejó claro que aún no piensa en el retiro y quiere jugar en esta temporada que viene. Ahora resulta, que un grande de Ecuador está muy interesado en este fichaje.

De acuerdo a la revelación de InfoAzul, la directiva de Emelec tiene un interés real en contar con Radamel Falcao para la siguiente temporada. El club ya demostró en este 2025 que puede ir por jugadores históricos como cuando trajo a Christian Cueva a vestir su camiseta número 10.

Ya habría acercamientos por parte de la directiva de Emelec con Radamel Falcao, sin embargo, la competencia es muy grande para la carrera de este fichaje. Recientemente, se reveló que el jugador también entró en planes de Gimnasia para una posible vuelta a Argentina.

Al ‘Tigre’ no le faltan ofertas para seguir su carrera en 2026, ya que también está la opción de mudarse a jugar en Estados Unidos en la MLS. Su decisión se conocerá en enero, mientras su entorno analiza las ofertas, una de ellas la del equipo ecuatoriano Emelec.

En Ecuador no es la primera vez que suena el nombre de Radamel Falcao como opción. Ya que, en los últimos meses, también fue relacionado con equipos como Liga de Quito y otros. El goleador gusta mucho en la LigaPro, donde ya han pasado otros jugadores de su calibre como Paolo Guerrero, Christian Cueva, Hernán Barcos, entre otros.

Los números de Radamel Falcao en la última temporada

Falcao estuvo en Millonarios durante el primer semestre de 2025. En ese tiempo, el ‘Tigre’ pudo jugar 13 partidos entre todas las competencias. Marcó 6 goles en un poco más de 700 minutos. El ex jugador de River Plate, Atlético de Madrid, y otros, cumplirá 40 años en 2026.

Emelec tiene sanciones FIFA

Aunque Emelec quiere fichar a diferentes jugadores, el club aún tiene que lidiar con sanciones FIFA. De momento, el club reporta hasta 10 castigos en el sistema oficial y eso hace imposible que se inscriba cualquier fichaje. Por lo cual, si quiere firmar a nuevos jugadores debe primero solucionar sus problemas en la FIFA.

