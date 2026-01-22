El nuevo equipo de James Rodríguez le pagaría 583.000 dólares por jugar dos partidos al mes

James Rodríguez sigue sin anunciar cuál será su nuevo equipo, y para empezar a encontrar razones del por qué, el periodista Carlos Antonio Vélez reveló unos números que sorprendieron a todos. El ’10’ promedia dos partidos por mes, lo que llevaría a que su nuevo equipo le pague unos $583.000 dólares mensuales.

¡A los detalles! Antes de que llegara al Club León, de México, completara el año de contrato que firmó y registrara cinco goles, nueve asistencias y 2.559 minutos en 34 partidos, James acumuló cinco contratos consecutivos que no terminó. Vélez identificó un patrón.

“Uno de los eternos problemas de James es que siempre perdió pretemporadas en todos los equipos (…) De acuerdo con ‘Transfermarkt’ ha jugado siete partidos con Rayo Vallecano, 16 con Al-Rayyan, 22 partidos con Sao Paulo, 23 con Olympiacos, 26 con Everton y 34 con León. Estamos hablando del 7 de septiembre del 2020 a la fecha. O sea, cinco años y cinco meses, lo que quiere decir 65 meses. Si ustedes suman esos partidos jugados por él, da 128 y 128 dividido por 65 da 1.9. O sea, que James es un hombre que juega dos partidos por mes“, señaló Carlos Antonio Vélez.

Esto tendría que pagarle a James Rodríguez su nuevo equipo

Jame Rodríguez jugará su tercer Mundial. (Foto: Getty Images)

Si se tiene en cuenta que, según el periodista Melquisedec Torres, Millonarios no pudo firmar a James Rodríguez porque les pidió $7 millones de dólares al año ($5 millones por salario y $2 por otros conceptos), el nuevo equipo del ’10’ tendría que pagarle al mes unos 583.000 dólares por jugar dos partidos. Esto de acuerdo con el promedio que reveló Carlos Antonio Vélez.

¿Cuándo fue el último partido que jugó James Rodríguez?

Han pasado dos meses. Mientras la mayoría de los equipos están haciendo pretemporada o ya iniciaron sus competiciones locales e internacionales, James se entrena de manera individual en Medellín, y su último partido oficial fue el 18 de noviembre de 2025 cuando la Selección Colombia le ganó 3-0 a Australia. El ’10’ jugó los 90 minutos.

