Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fernando Gaibor

¡Escándalo total! Reportan que Fernando Gaibor habría sido agredido en Perú

Escándalo total con una presunta riña entre los hinchas de Alianza Lima contra Fernando Gaibor.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Escándalo con una presunta agresión a Fernando Gaibor en Perú
© Imago/ Edit BVEscándalo con una presunta agresión a Fernando Gaibor en Perú

Alianza Lima vive horas de un terrible escándalo que sacude todo Perú después de que se confirmara una denuncia por presunto abuso sexual contra 3 jugadores del plantel. Los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron separados del plantel, pero no todo quedó ahí.

Barristas de Alianza Lima entraron por la fuerza al estadio de Matute y se habría originado una importante pelea entre estos aficionados y jugadores del club. En este tumulto también habría resultado agredido Fernando Gaibor, el volante ecuatoriano que llegó en 2025 al club.

De acuerdo a la información de Gabriel Pacheco, Fernando Gaibor fue agredido por los hinchas de Alianza Lima en medio de varias discusiones, todo por el caso de abuso sexual que involucra a los 3 jugadores peruanos: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

También trascendió que Fernando Gaibor habría pedido su desvinculación de Alianza Lima, sin embargo, diferentes medios en Perú reportan que esto no es así y el ex jugador de Emelec y Barcelona SC, no estaría buscando salir de Alianza Lima para 2026.

Son momentos de mucha tensión en Perú y en la interna de Alianza Lima. Debido a que, los aficionados exigen respuestas por este terrible caso de abuso sexual. Se reporta que otros jugadores fueron agredidos, pero desde el club no se da ningún comunicado oficial.

Publicidad

Los números de Fernando Gaibor en Alianza Lima

‘La Tuka’ Ordóñez rechazó a Emelec y elegiría a este equipo como su nuevo destino

ver también

‘La Tuka’ Ordóñez rechazó a Emelec y elegiría a este equipo como su nuevo destino

Gaibor llegó a Alianza Lima en 2025 y desde entonces viene siendo titular y haciendo una buena campaña en Perú. En la última temporada jugó 51 partidos con el equipo ‘Grone’ y marcó 2 goles y dio 5 asistencias. Sumó en cancha más de 3.000 minutos.

Tweet placeholder

Encuesta

¿Fernando Gaibor debe dejar Alianza Lima?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • Fernando Gaibor habría sido agredido por hinchas de Alianza Lima tras incidentes violentos en el estadio Matute.
  • Los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron separados por presunto abuso sexual.
  • El volante ecuatoriano registró 51 partidos y más de 3.000 minutos jugados durante el año 2025.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
¿Se ofrece como fichaje? El mensaje de Enner Valencia a la candidatura de Cristhian Noboa en Emelec
Fútbol de Ecuador

¿Se ofrece como fichaje? El mensaje de Enner Valencia a la candidatura de Cristhian Noboa en Emelec

Liam Rosenior solo necesitó 5 palabras para definir a Moisés Caicedo
Fútbol de Ecuador

Liam Rosenior solo necesitó 5 palabras para definir a Moisés Caicedo

Mientras Ismael Rescalvo ganaba más de 15 mil dólares en Barcelona SC, esto cobraría César Farías
Fútbol de Ecuador

Mientras Ismael Rescalvo ganaba más de 15 mil dólares en Barcelona SC, esto cobraría César Farías

La decisión de Millos que acerca la llegada de James Rodríguez
Fútbol de Colombia

La decisión de Millos que acerca la llegada de James Rodríguez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo