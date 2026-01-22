Alianza Lima vive horas de un terrible escándalo que sacude todo Perú después de que se confirmara una denuncia por presunto abuso sexual contra 3 jugadores del plantel. Los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron separados del plantel, pero no todo quedó ahí.

Barristas de Alianza Lima entraron por la fuerza al estadio de Matute y se habría originado una importante pelea entre estos aficionados y jugadores del club. En este tumulto también habría resultado agredido Fernando Gaibor, el volante ecuatoriano que llegó en 2025 al club.

De acuerdo a la información de Gabriel Pacheco, Fernando Gaibor fue agredido por los hinchas de Alianza Lima en medio de varias discusiones, todo por el caso de abuso sexual que involucra a los 3 jugadores peruanos: Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

También trascendió que Fernando Gaibor habría pedido su desvinculación de Alianza Lima, sin embargo, diferentes medios en Perú reportan que esto no es así y el ex jugador de Emelec y Barcelona SC, no estaría buscando salir de Alianza Lima para 2026.

Son momentos de mucha tensión en Perú y en la interna de Alianza Lima. Debido a que, los aficionados exigen respuestas por este terrible caso de abuso sexual. Se reporta que otros jugadores fueron agredidos, pero desde el club no se da ningún comunicado oficial.

Los números de Fernando Gaibor en Alianza Lima

Gaibor llegó a Alianza Lima en 2025 y desde entonces viene siendo titular y haciendo una buena campaña en Perú. En la última temporada jugó 51 partidos con el equipo ‘Grone’ y marcó 2 goles y dio 5 asistencias. Sumó en cancha más de 3.000 minutos.

En síntesis: