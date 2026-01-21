La gran diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo para Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon es sinónimo de experiencia e igualmente de haberse enfrentado a varias de las mejores generaciones en la historia de este deporte. Ya retirado del arco y perteneciente a una selección italiana que el marzo intentará volver a las Copas Mundiales de la FIFA, explicaba no mucho tiempo atrás la gran diferencia entre el Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo. Tajante en su reflexión.

Recordemos que en su paso por Juventus, sufrió tanto a portugués como argentino en diferentes ocasiones. Incluso Messi y Cristiano Ronaldo le quitaron el único título que Buffon no pudo levantar en su carrera como lo es la Champions League. No duda que su ex compañero en la ciudad de Turín y el icono de Barcelona, tienen diferencias que explican su forma de jugar en todos los sentidos. Compararlos, en parte, tiene que ver más con números que con entendimiento del juego.

“Son dos jugadores completamente diferentes. Messi es más completo, porque empieza desde más atrás, tiene más calidad técnica y una visión del juego que es más propia de un trequartista que de un finalizador”, empezábamos con alrededor del argentino y ese perfil más creativo que entiende que le ha servido para hacerse un hueco en cada uno de los modelos de juego donde ha tenido que rendir tanto en Barcelona como Paris Saint Germain o Inter Miami. La final de la Champions League el año 2015 fue el mayor punto de ebullición entre ambos.

En cuanto al portugués se refiere, Buffon no duda que se trata de una máquina de gol todos los sentidos. Creo que su capacidad para hacer daño en ataque y una puntería que entiende van más allá de lo cotidiano: “Cristiano Ronaldo, quizás porque es un poco mayor, se ha convertido en un asesino en el área de penalti. Comparado con cómo era antes, Ronaldo preserva más su energía, por lo que ya no sale a la banda para hacer un caño o un tiro de fantasía, pero con un balón en el área puede crear un gol”.

Buffon, presente y víctima de los mejores momentos de tanto Messi como CR7: GETTY

A lo largo de estos últimos tiempos, Buffon les ha definido como dos de los rivales más difíciles de su carrera en cuanto a delanteros se refiere. Incluye también en el análisis para intentar encontrar al mejor delantero de todos los tiempos a Ronaldo Nazario e igualmente al ex delantero del AC Milán Andriy Shevchenko. Para Gigi, la capacidad creativa de La Pulga y el carácter absolutamente goleador del portugués les definen en todos los sentidos.

Publicidad

Publicidad

Los goles que le faltan a Messi y CR7 para llegar a los 1000

896 es lo que tiene en este momento la carrera de Lionel Andrés Messi en cuanto a clubes y selección se refiere. Recordemos que el rosarino no tiene minutos oficiales desde el pasado mes de noviembre y que apenas volverá a la actividad el día 22 de febrero cuando tenga que visitar la ciudad de Los Ángeles en el inicio de la defensa de la MLS. Tras renovar su contrato en La Florida, se espera que pueda conseguir el hito de los 1000 tantos oficiales antes de 2028.

Para CR7 la ecuación queda en 41. No es poca la expectativa tanto en Arabia Saudita como en Portugal alrededor de la posibilidad de verle incluso romper dicha marca en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Hablamos del último torneo de este carácter que disputará Cristiano Ronaldo y donde luchará por el único trofeo que todavía no han levantado sus manos a gran escala.

Datos claves

Gianluigi Buffon comparó a Messi y Cristiano Ronaldo destacando sus diferentes roles en el campo.

comparó a y destacando sus diferentes roles en el campo. El portero definió a Messi como un jugador más completo con visión de trequartista .

como un jugador más completo con visión de . Buffon describió a Cristiano Ronaldo como un asesino dentro del área de penalti.

Publicidad

Publicidad

ver también A meses de medirse con la Selección Colombia, el DT de Portugal le envió un inesperado aviso a Cristiano Ronaldo