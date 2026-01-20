Marruecos se apoyará en el reglamento para que le den por ganada la Copa Africana de Naciones

Pocas horas después de lo que fue la polémica Final de la Copa Africana de Naciones, la Real Federación de Fútbol de Marruecos emitió un comunicado con el que, por un lado, repudió la actitud de los jugadores y del entrenador de Senegal por retirarse del campo de juego, y, por el otro, advirtió que recurriría ”a los procedimientos legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Federación Internacional de Fútbol (FIFA)”.

Y conforme fueron pasando las horas se empezaron a conocer mayores detalles de lo que pretenden desde la entidad que, por cierto, actuó como anfitriona de la competencia continental. En concreto, utilizarán las vías legítimas desde lo reglamentario para torcer en los escritorios el resultado que dejó el partido en el campo de juego (1 a 0 a favor de Senegal gracias al tanto de Pape Gueye).

De acuerdo a varios portales marroquíes, desde la FRMF se apoyarán en el artículo 82, capítulo 35, que especifica lo siguiente: “Si, por cualquier motivo, un equipo se retira de la competición, no se presenta a un partido, se niega a jugar o abandona el campo antes del final del partido sin la autorización del árbitro, se considerará perdedor y quedará eliminado definitivamente de la competición en curso. Lo mismo se aplicará a los equipos previamente descalificados por decisión de la CAF”.

De esta manera, Marruecos busca que el caso se trate en los tribunales correspondientes de la entidad que regula el fútbol en África y del organismo que rige a nivel global. Y si no consigue el resultado esperado, usará la carta de presentarse en el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), por lo que la Copa Africana de Naciones 2025/2026 continúa viva, por lo menos, en el ámbito jurídico.

Asimismo, el artículo 83, brinda mayores explicaciones: “El equipo que no esté presente en el campo, vestido para jugar, a la hora fijada para el saque inicial o como máximo 15 minutos después, perderá el partido. El árbitro registrará la ausencia del equipo y la anotará en su informe. El Comité Organizador tomará la decisión final al respecto”.

Hinchas senegaleses están arrestados en Marruecos por los incidentes durante el partido

La policía marroquí arrestó a 18 aficionados senegaleses (acusados de vandalismo) y a un argelino (detenido por incitación a la violencia). De momento se mantienen en una prisión de la ciudad de Rabat (en donde se disputó la Final de la Copa Africana de Naciones) y se encuentran bajo custodia.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Sigue el escándalo de la Copa Africana! En Marruecos piden la detención del árbitro de la Final

ver también Los incidentes en la Copa Africana pusieron en riesgo los planes de Marruecos para el Mundial 2030

En síntesis

Marruecos reclama el título ante FIFA y CAF amparándose en el artículo 82.

La norma penaliza con eliminación al equipo que abandona el campo sin autorización.

La Federación acudirá al TAS si no logra revertir el 1 a 0 de Senegal.