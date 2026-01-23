Es tendencia:
Christian Noboa aún ni es candidato y ya cerró el primer refuerzo para Emelec

Christian Noboa arrancó su proyecto para Emelec 2026 pese a que todavía no es oficial que será candidato a presidente del club.

Por Gustavo Dávila

Christian Noboa aún ni es candidato y ya cerró el primer refuerzo para Emelec Foto: Emelec
El proyecto de Christian Noboa para Emelec 2026 ya arrancó, y es que el histórico volante en poco más de 24 horas después de que anunció que iba a empezar un proyecto serio para el club, ya tendría su primer refuerzo para la siguiente temporada.

El portal Info Azul señala que la lista de Noboa ya arregló con Braian Oyola para que sea nuevo jugador del club. El ‘Zar’ y su grupo ya contactaron al interventor para hacerle saber que ellos pondrán el dinero para el fichaje del argentino.

El volante y extremo viene de una temporada irregular con Barcelona SC, el ex Delfín SC no entra en planes y tendría todo listo para quedarse en Guayaquil pero ahora para jugar en Emelec.

La idea de Noboa y su grupo de trabajo es dar los recursos para que puedan levantar las sanciones FIFA y poder fichar jugadores con normalidad antes del cierre de mes.

Noboa arranca demostrando su compromiso con Emelec poniendo recursos para pagar deudas, levantar sanciones y sumar fichajes pese a que todavía no es oficial su candidatura.

El único fichaje anunciado por Emelec

De momento, Emelec solo tiene anunciado el fichaje de Miller Bolaños. Sin embargo, el jugador no estará inscrito hasta los problemas en FIFA. No se descarta, que los posibles candidatos a presidente del ‘Bombillo’ ya solucionen estos problemas antes de ser electos en beneficio del equipo.

Carta de Noboa adelantando su candidatura

Carta de Noboa adelantando su candidatura

En resumen

  • Christian Noboa gestionó a Braian Oyola como el primer refuerzo para el proyecto Emelec 2026.
  • El grupo de trabajo de Noboa aportará el capital para levantar las sanciones FIFA del club.
  • Braian Oyola deja Barcelona SC tras una temporada irregular para vincularse al equipo eléctrico.
Gustavo Dávila
