Millonarios contradice a Hernán Torres y toma una decisión clave para que llegue James Rodríguez

¿Se puede dar este milagro deportivo? Cuando parecía que la llegada de James Rodríguez a Millonarios era una nueva entrega de la película ‘Misión Imposible’, el equipo ‘Embajador’ contradijo al entrenador Hernán Torres, y tomó una decisión clave para que llegue el ’10’ de la Selección Colombia.

Millonarios venía de perder con Atlético Bucaramanga en la primera fecha de la Liga Colombiana I-2026 y ante el mal rendimiento del equipo, el periodista Octavio Mora Gómez le preguntó a Hernán Torres si alguna pieza más iba a llegar para reforzar el club. En ese momento, el DT le cerró las puertas de ‘Millos’ a James con 15 palabras.

¿Historia cerrada? Todo parece indicar que no… A pesar de que Torres había dicho que Millonarios ya tenía completos los 25 cupos que la Dimayor permitió para inscribir jugadores en el primer semestre del fútbol de Colombia en el 2026, el equipo albiazul decidió contradecir a su entrenador para, una vez más, abrirle las puertas al rumor que podrían firmar a James Rodríguez.

La decisión de Millonarios que acerca la llegada de James Rodríguez

Torres había descartado de la llegada de James a Millonarios. (Foto: Vizzor Image y Getty Images)

El periodista Guillermo Arango, de la emisora ‘La FM’, confirmó que Millonarios decidió dejar libre uno de los 25 cupos que tiene para inscribir jugadores, ya que tampoco descartan mirar la alternativa de la llegada de otro jugador. Luego, Arango añadió que por ahora estaba libre el número ’10’ del equipo. Entonces… ¿Todos los caminos conducen a James Rodríguez?

Millonarios tendría que competir con esta liga para quedarse con James

¿La ilusión no duró mucho? A pesar de qué Guillermo Arango confirmó que Millonarios dejará un cupo libre por si llega otro jugador, el periodista también añadió que desde el entorno de James le dijeron que están estudiando ofertas de la MLS, de Estados Unidos. Sería un competidor muy fuerte para ‘Millos’.

