Luis Fernando León fue uno de los nombres que más rumores movió en el mercado de fichajes. Sin embargo, el defensa ecuatoriano acabó sorprendiendo a todos y ahora él mismo confirmó cuál será su equipo para esta nueva temporada. Todo esto, en medio de la crisis que vive Emelec.

El central ecuatoriano reveló que el plantel azul está unido ante la crisis y le han dado todo el respaldo al interventor que trabajará en convocar a elecciones para tener una nueva directiva. “Tuvimos un acercamiento con él y le dimos la bienvenida para un corto o largo plazo“, comentó el jugador.

¿En qué equipo jugará Luis Fernando León en 2026?

León confirmó que se queda en Emelec para 2026. “Sí yo tengo contrato acá con el club hasta 2027. Mi postura siempre fue estar acá, siempre fue quedarme en el club. Conversé con mi representante, conversé con mi familia, y mi decisión es permanecer con el club”, comentó el central.

Luis Fernando León se queda en Emelec. (Foto: Imago)

Luis Fernando León sonó para equipos como Liga de Quito y Barcelona SC en este mercado de fichajes, pero ninguna operación avanzó. El central, que para muchos es el líder de Emelec, se queda este 2026, aunque no ha cobrado su salario desde hace ya casi 5 meses.

Los números de Luis Fernando León en 2025

ver también ¡Escándalo total! Reportan que Fernando Gaibor habría sido agredido en Perú

León no viene jugando mucho en Emelec, ya que en 2025 estuvo casi todo el primer semestre lesionado. El central volvió para la segunda mitad del campeonato. En la temporada 2025, jugó con la camiseta azul un total de 19 encuentros, marcó 2 goles y dio 1 asistencia.

Publicidad

Publicidad

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Fernando León con Emelec?

Luis Fernando León tiene contrato con Emelec hasta finales de 2027. El central es uno de los mejores pagados de la plantilla azul y también se encamina a ser uno de los líderes del proyecto si Cristhian Noboa, con su directiva, llegan a ganar las elecciones del ‘Bombillo’.

Encuesta¿Hace bien León en quedarse en Emelec? ¿Hace bien León en quedarse en Emelec? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Luis Fernando León confirmó su permanencia en Emelec para la temporada 2026 .

confirmó su permanencia en para la temporada . El defensa ecuatoriano mantiene un contrato vigente con el club hasta finales del año 2027 .

. El futbolista registró 19 partidos y dos goles en 2025 pese a estar meses lesionado.

Publicidad