Barcelona SC finalmente parece que accederá a la petición de César Farías y le hará un contrato a Darío Benedetto, sin embargo el club se cuidará. Se conoce que el argentino llegará bajo un acuerdo especial.

Medios locales señalan que Benedetto llegará en inicio por seis meses solamente y su contrato será extendido solo si cumple ciertos requisitos. Estos van de la mano con partidos jugados y goles anotados.

El segundo tema importante es el económico, Benedetto había aceptado rebajarse hasta 15 mil dólares mensuales como salario, sin embargo Barcelona le ofrece 12 mil dólares mensuales, sin prima de fichaje.

Otros apuntan a que las condiciones tienen como propósito que la oferta sea menos atractiva y el ex Boca Juniors, Olimpia, Querétaro no acepte, así el club puede buscar otras opciones.

Benedetto y César Farías coincidieron en Xolos de Tijuana y se conoce que el argentino contactó al DT venezolano para mostrarle su deseo de jugar en Barcelona como sea.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Milton Celiz, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Kendry Páez interesa a otro club de la Premier y ahora sería rival del Chelsea

Darío Benedetto conoce a Farías de su paso por Xolos.

Encuesta¿Aceptarías firmar a Benedetto bajo estas condiciones? ¿Aceptarías firmar a Benedetto bajo estas condiciones? Ya votaron 0 personas

En resumen

Darío Benedetto firmará un contrato inicial de seis meses condicionado a partidos y goles anotados.

El club ofrece un salario de 12 mil dólares mensuales sin pago de prima por fichaje.

El delantero argentino contactó a César Farías para solicitar su incorporación al equipo guayaquileño.

Publicidad