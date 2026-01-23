James Rodríguez tiene a tres países pendiente sobre dónde jugará la siguiente temporada, y es que a falta de seis meses para el Mundial, el jugador eligió dónde seguir su carrera tras más de dos meses sin jugar.

Según el periodista Julián Capera de ESPN, James Rodríguez tienen decidido seguir en el exterior, descartando vueltas a Millonarios y a Atlético Nacional, los grandes que analizaban presentar ofertas por él.

El comunicador avanzó contando la elección del futbolista: “A mí me dijeron que James quiere ir a la MLS”, contó. Con esto nuevamente el Orlando City, el FC Austin y el Dallas FC vuelven a ser los mejores posicionados por el colombiano.

Con esto el Konyaspor de Turquía, el último interesado también tendrá que buscar otras alternativas. Pesa mucho la decisión del jugador de ir a Florida para vivir.

Lo cierto es que falta poco más de tres meses para el Mundial y James ya lleva cerca de dos meses desde que dejó el Club León, y los hinchas están pendientes de que llegue en forma al Mundial.

¿Cuándo fue el último partido que jugó James Rodríguez?

Han pasado dos meses. Mientras la mayoría de los equipos están haciendo pretemporada o ya iniciaron sus competiciones locales e internacionales, James se entrena de manera individual en Medellín, y su último partido oficial fue el 18 de noviembre de 2025 cuando la Selección Colombia le ganó 3-0 a Australia. El ’10’ jugó los 90 minutos.

James Rodríguez sigue siendo fijo en la Selección de Colombia.

