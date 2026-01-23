Es tendencia:
Liga de Quito

Tiago Nunes lo quería pero jugador de Liga de Quito se va a Guayaquil City

Liga de Quito se desprendió de un jugador que en principio estaba en planes de Tiago Nunes para la temporada 2026.

Por Gustavo Dávila

Liga de Quito frenó las negociaciones con nuevos refuerzos mientras esperan levantar las suspensiones FIFA, sin embargo las salidas de jugadores continúan. Este viernes se conoció que uno de sus volantes, en principio aprobado por Tiago Nunes se va a Guayaquil City.

Madison Julio se irá cedido a Guayaquil City luego de que por tercer año seguido los ‘albos’ no lo tengan en planes. El ecuatoriano fue prestado a Técnico Universitario y Vinotinto en LigaPro.

Se presentó a los entrenamientos en diciembre, y en principio tenía el ok de Tiago Nunes para quedarse, sin embargo pasaron las semanas y confirmaron que no entraba en planes.

Julio tiene contrato por dos temporadas más, y solo jugó con Liga seis meses hasta que dejó de contar para ‘Vitamina’ Sánchez. En esa posición tienen a Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Jesús Pretell, y van por un nuevo mediocampista.

En Guayaquil City FC seguramente arrancará como titular en el mediocampo junto a Damián Díaz. Los hinchas reclaman que Julio no tenga hueco en Liga de Quito.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

En resumen

  • Madison Julio jugará cedido en Guayaquil City tras no entrar en los planes de Liga.
  • El volante ecuatoriano mantiene un contrato vigente con los ‘albos’ por dos temporadas adicionales.
  • Liga de Quito cuenta con Cornejo, Villamil y Pretell en la posición de mediocampista central.
Gustavo Dávila
