Los millones que le pagarán a Miguel Ángel Borja en Medio Oriente

Miguel Ángel Borja fue otro de los jugadores que alargó la novela de su futuro para la siguiente temporada para terminar en otro club. Cruz Azul no liberó su cupo de extranjero y el colombiano se irá al Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

En lo deportivo, Borja se alejará de los reflectores de la Liga MX, los torneos CONCACAF y se va a una exótica liga de Medio Oriente, claro que el salario de 4 millones de dólares al año convence a cualquiera. Miguel Borja dejó River Plate como agente libre.

Miguel Ángel Borja había aceptado la oferta de Cruz Azul de tres millones de dólares al año y ya se encontraba listo para sumarse a su equipo, sin embargo la ‘Máquina’ demoró en liberar un cupo de extranjero.

Mediante un comunicado en sus redes, el seleccionado colombiano agradeció el interés y pidió disculpas por la salida pero aseguró que no podía esperar más a que sea inscrito.

Se da por hecho que Borja también recibió una prima por fichaje, Borja es uno de los delanteros que espera ir con Colombia al Mundial 2026, aunque eligió una liga más alejada en lo deportivo.

Los títulos de Miguel Borja en River Plate

Miguel Ángel Borja ganó tres títulos con River Plate, los tres en el 2023 dónde fue titular y anotó 14 goles. Su mejor año fue en el 2024 con 31 goles en 50 partidos jugados.

Miguel Ángel Borja – Al Wasl

