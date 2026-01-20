Todo el fútbol colombiano sorprendido con el regalo que James le dio al dueño de Junior tras rechazarlo

La historia entre James Rodríguez y Junior de Barranquilla no terminó de la mejor manera. Fuad Char, máximo accionista del equipo barranquillero, confesó lo dolido que está con el ’10’ y, acto seguido, se reveló el regalo que el volante le dio para sorprender a todo el fútbol de Colombia.

Todo sucedió en enero de 2025. Antes de que James decidiera firmar la oferta que el Club León le hizo para jugar por un año en el fútbol mexicano, Junior estuvo dispuesto a hacerle una propuesta que iba a alcanzar los $3 millones de dólares de salario que, supuestamente, estaba pidiendo el mediocampista. Entonces… ¿Qué pasó?

Fuad Char le concedió una entrevista al programa ‘Medio Tiempo’, del canal Win Sports, y cuando la periodista Pilar Velásquez le preguntó si volvería a negociar con James Rodríguez, la respuesta fue contundente: ”No, no, no, porque cogió un viejito como yo, me hizo viajar a Medellín porque le iba a ratificar nuestra oferta, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra. Y allá cuando llego, ya me tenía un representante nuevo y me dijo que no se podía. No, eso es un capítulo para el olvido”. Ahora, era el momento de conocer la otra versión de la historia.

El regalo que James le dio a Char tras rechazar a Junior de Barranquilla

James rechazó la oferta que le hizo Junior en 2025. (Foto: archivo particular y Getty Images)

“La versión que se dijo en su momento es que llegó una propuesta de Junior que era interesante. La iba a analizar, pero ya después de que habían cuadrado una cita con don Fuad, llegó la oferta de México, que era mucha más plata, obviamente, y el Mundial de Clubes, y James tomó la decisión de no cancelarle la cita a Don Fuad, lo recibió en su casa, le dio una botella de vino por cortesía para atenderlo, pero ya tenían decidido que iba a ir a otro equipo. ¿Me entienden? Eso fue lo que él quiso hacer, pero se tomó como que le hizo perder la ida. Él dijo: ’Le cancelo la cita o lo atiendo bien’”, reveló Eduardo Luis López, uno de los narradores más cercanos a James Rodríguez.

Además de Junior, este fue el otro equipo del FPC que intentó firmar a James Rodríguez

Luego de que se supiera el motivo por el cual James rechazó a Junior de Barranquilla, Millonarios intentó negociar para traerlo en 2026 y así lo confirmó el presidente del equipo, Enrique Camacho: “Tuvimos una serie de contactos buscando a James, pero definitivamente esos contactos no avanzaron muy productivamente. James es un jugador extraordinario; es como cuando Millonarios quería a Falcao lo buscamos hasta que pudimos lograrlo. James es un jugador maravilloso, capitán de la Selección Colombia que está en su plenitud, pero tiene unas alternativas muy interesantes, todavía que explorar, y seguiremos teniéndolo siempre en el radar“.

