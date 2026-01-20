Una de las grandes figuras de la jornada del 20 de enero en la Champions League fue un colombiano. Luis Javier Suárez no solo le marcó dos goles al París Saint-Germain, también hizo que el entrenador Luis Enrique hiciera una dura confesión tras la victoria del Sporting Lisboa.

Luego de un primer tiempo en el que PSG dominó el partido con 15 tiros totales y cuatro con dirección al arco, Sporting Lisboa tuvo un tiro de esquina que terminó en el primer gol del partido. Suárez, con ese olfato goleador de ubicarse donde un ‘9’ debe estar, tomó un rebote cerca del punto penal y cruzó el balón para poner el 1-0.

A los más de 50.000 hinchas del Sporting Lisboa que estaban en el estadio Jose Alvalade no les duró mucho la alegría porque solo pasaron cinco minutos para que PSG empatara con una anotación de Khvicha Kvaratskhelia. Sin embargo, el último en sonreír sería Luis Suárez.

Cuando el partido por la séptima fecha de la fase de la liga de la Champions League estaba por llegar al minuto 45 del segundo tiempo, apareció Suárez aprovechando un rebote del arquero Lucas Chevalier y de cabeza puso el 2-1 final de la victoria de Sporting Lisboa ante PSG. Era inevitable que llegara la confesión de Luis Enrique.

El DT de PSG y una confesión tras los dos goles de Luis Suárez

Luis Enrique y Luis Suárez en Sporting Lisboa vs. PSG. (Foto: Getty Images)

“Marcaron dos goles y nuestro equipo solo uno. Estoy orgulloso de mi equipo por cómo jugamos, sobre todo fuera de casa, y estoy seguro de que llegaremos muy lejos (…) El resultado es decepcionante, es una pena porque solo vi a un equipo en todo el partido; fuimos muy superiores a nuestros oponentes. Fuimos mejores, es decepcionante porque es tan injusto que es difícil incluso hablar de fútbol ahora mismo“, confesó el DT de PSG luego de los dos goles de Luis Javier Suárez.

Publicidad

Publicidad

ver también Los millones que ganaría Daniel Muñoz en el PSG ¿más que Dembelé?

Esto dijo Luis Suárez sobre los dos goles que le marcó al PSG en la Champions League

Luis Suárez no solo se ganó el premio que da la UEFA al mejor jugador del partido, también se animó a decir después de sus dos goles al PSG que “sabíamos que teníamos un partido muy difícil por delante. Enfrentábamos al campeón europeo, pero salimos a trabajarlo de la mejor manera y creo que eso se vio reflejado en el campo (…) El trabajo que hicimos hoy (20 de enero) también viene de lo que fue el partido en Múnich, donde no conseguimos premio, pero este equipo nunca dejó de creer y trabajó hasta el final”.

Encuesta¿Cuántos goles de cabeza le hizo Luis Suárez al PSG? ¿Cuántos goles de cabeza le hizo Luis Suárez al PSG? Ya votaron 0 personas

En síntesis

El colombiano Luis Javier Suárez anotó dos goles para la victoria del Sporting Lisboa .

anotó para la victoria del . Luis Enrique confesó que el resultado fue “tan injusto” que era difícil hablar de fútbol.

confesó que el resultado fue que era difícil hablar de fútbol. El técnico del PSG afirmó ser “muy superior” a su oponente pese a la derrota.

Publicidad