Conmoción en el fútbol colombiano por la propuesta que recibió Millonarios para firmar a James Rodríguez

Los días pasan y la novela llamada cuál será el nuevo equipo de James Rodríguez sigue sin tener final. Ahora, uno de los mejores amigos de Gustavo Serpa, representante del máximo accionista de Millonarios, le hizo una propuesta al equipo ‘Embajador’ para firmar al ’10’ de la Selección Colombia.

¿Aceptarán? No es la primera vez que James suena para Millonarios. Melquisedec Torres, periodista del ‘Canal 1‘, informó en noviembre de 2025 que ‘Millos’ estaba muy cerca de firmar a James. Sin embargo, no se alcanzaron a llegar a los $7 millones de dólares que el volante estaría pidiendo entre salario y bonificaciones.

Luego de que Enrique Camacho, presidente de Millonarios, dijera que los contactos que tuvieron para firmar a James Rodríguez no llegaron a buen puerto, todo parecía indicar que el sueño de verlo con la camiseta ’10’ del equipo albiazul se había vuelto una misión imposible. No obstante, llegó una propuesta que conmocionó a todo el fútbol de Colombia.

Millonarios recibió una propuesta para firmar a James Rodríguez

Millonarios ya intentó firmar a James Rodríguez. (Foto: archivo particular y Getty Images)

“El único que tiene billete para este tipo de operaciones es el hombre del ‘Last Dance’. Que tal sea por el lado que Santa Fe no se ponga las pilas y el hombre del ‘Last Dance’ lo fiche. Les toca volver a sacar los abonos, volverlos a venderlos otra vez. ¿Usted se imagina a Falcao y James en el mismo equipo?”, dijo Julio Sánchez Cristo sobre Gustavo Serpa, quien logró el regreso de Falcao, para dejarle sobre la mesa a Millonarios una propuesta para firmar a James Rodríguez.

ver también Ni la MLS ni Colombia: El insólito equipo que estaría muy cerca de fichar a James Rodríguez

La gran contra que tiene Millonarios para contratar a James Rodríguez

A pesar de que Millonarios ya demostró que puede conseguir grandes patrocinadores como ‘Cerveza Andina’ para pagar un salario millonario como el de Radamel Falcao, la principal contra que tienen para contratar a James es que el ’10’ no tendría pensado, por el momento, jugar en Colombia. Así lo contó uno de los periodistas más cercanos a Rodríguez como lo es Eduardo Luis López.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién le propuso a Millonarios que firmara a James Rodríguez? ¿Quién le propuso a Millonarios que firmara a James Rodríguez? Ya votaron 0 personas

Datos clave