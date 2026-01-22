Ni la MLS ni Colombia: El insólito equipo que estaría muy cerca de fichar a James Rodríguez

No hay equipo todavía para el futuro de James Rodríguez. El volante colombiano viene sonando para diferentes clubes de la MLS y hasta Atlético Nacional de Colombia se sumó a la opción de ficharlo, sin embargo, no hay acuerdo. Ahora aparece un nuevo e insólito destino para él.

De acuerdo al portal Transfermark, el nuevo interesado en James Rodríguez es el Konyaspor de Turquía. Incluso, el club tendría una probabilidad de fichar al colombiano del 32%. Este posible fichaje marcaría el regreso del colombiano a Europa, tras su paso por el Rayo Vallecano en 2024.

James Rodríguez ya fue rechazado por dos equipos, primero desde Junior descartaron hacer un fichaje, mientras que el Austin FC de la MLS también descartó cualquier interés en el colombiano. El capitán de ‘La Sele’ no juega desde noviembre.

A James se le empiezan a apretar los tiempos, ya que si quiere volver a Europa y cerrar con algún equipo, debe aprovechar una oferta en las siguientes 2 semanas. Por lo cual, el 10 también necesita un nuevo equipo pensando en la posibilidad de competir bien en el Mundial.

James Rodríguez sigue sin equipo en Colombia. (Foto: GettyImages)

El último equipo de James Rodríguez fue el León de México, donde también el colombiano tuvo varias exigencias que sorprendieron a todos. No se descarta, que el 10 también esté haciendo este tipo de pedidos para llegar a un nuevo equipo.

Todos los equipos interesados en James Rodríguez

De acuerdo a Transfermark, en James Rodríguez están interesados los siguientes equipos: Konyaspor, Columbus Crew, Sao Paulo, Cruz Azul, Pumas, Limassol, y también la Real Sociedad. En las próximas semanas se tiene que definir a dónde irá a jugar el 10.

