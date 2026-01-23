Leonai Souza tiene encaminada su salida de Barcelona SC, el volante busca nuevos rumbos al no tener claro que será titular con César Farías. Ante esto los amarillos ya tienen encaminado a su nuevo volante.

Según medios locales, Matías Lugo, será el nuevo extranjero de los amarillos y un nuevo refuerzo más. El jugador del O’ Higgins de Chile viajaría en los próximos días al país para sumarse.

Lugo viene de su primera experiencia internacional en Chile y ahora Barcelona sería el segundo club extranjero del jugador de 24 años. Su pase pertenece a Argentinos Juniors.

Debutó en ‘El Bicho’ en el 2021 y luego fue cedido a Estudiantes de Buenos Aires, dónde acumuló más de 40 partidos. Con Lugo, solo faltaría un nuevo delantero para Barcelona.

Darío Benedetto se habría ajustado al presupuesto y sería otro foráneo más que se suma a la cuota que ya tienen con: Milton Celiz, José Contreras, Tomás Martínez, Luca Sosa. Las salidas de Campi, Arruabarrena, Riveros y Braian Oyola liberaron plazas de extranjeros.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Milton Celiz, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Carlos Medina y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Tiago Nunes lo quería pero jugador de Liga de Quito se va a Guayaquil City

Matías Lugo O’Higgins.

En resumen