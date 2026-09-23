El nuevo jugador que destacó en los entrenamientos de la Selección de Colombia

La Selección Colombia ya trabaja pensando en sus próximos amistosos y Néstor Lorenzo comenzó a probar nuevas alternativas para esta etapa. Entre los muchos nombres que aparecen en la convocatoria, uno de los que más habría llamado la atención durante los primeros entrenamientos es Édier Ocampo. El lateral de 22 años juega en el Vancouver […]

La Selección Colombia ya trabaja pensando en sus próximos amistosos y Néstor Lorenzo comenzó a probar nuevas alternativas para esta etapa. Entre los muchos nombres que aparecen en la convocatoria, uno de los que más habría llamado la atención durante los primeros entrenamientos es Édier Ocampo.

El lateral de 22 años juega en el Vancouver Whitecaps de la MLS y se desempeña principalmente como lateral derecho. Ocampo atraviesa un gran momento: en 2026 suma 33 partidos, dos goles y ocho asistencias con el conjunto canadiense, números que respaldan su primera convocatoria a la Selección Colombia de mayores.

Su rendimiento en los entrenamientos podría abrirle la puerta para tener minutos ante México, Paraguay y Perú. Incluso, Ocampo se perfila como una de las alternativas que Lorenzo podría utilizar desde el inicio, especialmente en un proceso que acaba de comenzar y en el que el entrenador busca nuevas piezas.

La posición de lateral también es una de las zonas donde Colombia necesita encontrar alternativas para el futuro. Actualmente, Lorenzo cuenta con Daniel Muñoz y Édier Ocampo como laterales derechos y Álvaro Angulo y Samuel Velásquez por la izquierda.

La nueva convocatoria también cuenta con otros jóvenes como Kevin Andrade, Samuel Velásquez, Jhon Solís, Óscar Perea, Kevin Viveros, Daniel Arcila y Juan Manuel Rengifo. Todos forman parte de una renovación que busca encontrar al próximo recambio generacional de la Selección Colombia.

Día y hora del partido amistoso Colombia vs. México por fecha FIFA

Si se busca en Google el partido amistoso entre Colombia y México del próximo sábado 26 de septiembre aparece con hora por confirmar. Sin embargo, la cuenta oficial en Instagram de ‘Deportes RCN’, publicó que el partido se jugará en el estadio M&T Bank, de Baltimore, a las 8:00 P.M. (hora colombiana).

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