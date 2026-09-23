¿Chef privado y mansión? Revelan las “exigencias” de James Rodríguez para firmar por Atlético Nacional

Siendo el mejor fichaje del mercado de fichajes en Colombia, revelan si Atlético Nacional le cedió exigencias a James Rodríguez.

Cuando James Rodríguez fichó por León en México revelaron algunas exigencias del colombiano como mansión, chef privado, diferentes vehículos y otros temas que sacudieron al mundo del fútbol. Ahora los hinchas se cuestionan si el 10 también le hizo un pedido similar a Atlético Nacional.

Víctor Marulanda, director deportivo de Atlético Nacional, comentó en el VBar que James no hizo ninguna exigencia. “James Rodríguez no nos hizo ninguna exigencia para venir a Nacional“, sentenció el directivo revelando que el 10 llegó también por voluntad a Medellín.

Hay muchos rumores sobre el fichaje de James Rodríguez por Atlético Nacional, como los objetivos del club o los propósitos del futbolista. Además, también se habla de que por año, el volante ganaría un sueldo de casi 4 millones de dólares. Siendo el mejor pagado de Colombia.

Atlético Nacional quiere volver a pelear la Copa Libertadores y es por eso que también fueron por James Rodríguez. Además, el club también promete tener grandes fichajes en el siguiente mercado para que James tenga un equipo más fuerte a disposición.

🗣️ "James Rodríguez no nos hizo ninguna exigencia para venir a Nacional": Víctor Marulanda, director deportivo de Atlético Nacional, en #ElVbar de #ASColombia pic.twitter.com/DAwnywJJPQ — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) September 23, 2026

James Rodríguez tiene un contrato con Atlético Nacional hasta mediados de la temporada 2027. El colombiano decidió regresar al país, cuando incluso, hace poco, lo estuvo buscando como fichaje Millonarios. El futbolista, en ese momento, se mudó a la MLS.

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El sueldo de James Rodríguez en Atlético Nacional

James Rodríguez ahora mismo tiene un contrato de 1 año con Nacional y en teoría está firmado hasta mediados de 2027. El 10 también ganaría en el club un salario de 4 millones. Todavía estas cifras no han sido confirmadas por el equipo o por el futbolista.

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