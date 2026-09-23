¡Duro golpe y lluvia de críticas! Colombia Femenina Sub-20 perdió en semifinales del Mundial y los hinchas se cansaron de esta jugadora: "Colador".

La Selección Colombia Femenina Sub-20 se quedó a un paso de jugar la gran final del Mundial de la categoría al ser superada de manera contundente por Corea del Norte. Los hinchas no aguantaron más y se cansaron de esta jugadora con adjetivos en X como “colador”.

Con el antecedente de que se habían enfrentado en la fase de grupos y la victoria había sido para Corea del Norte por 3-0, Colombia sabía que tenía que prestar máxima atención a los detalles para tener una posibilidad de dar la sorpresa en semifinal. Esto no pasó…

Transcurría el minuto 27 del primer tiempo cuando la arquera Luisa Agudelo dejó un rebote en el área chica y Pak Ok no perdonó. Luego, llegó el 2-0 tras un remate de cabeza de Rim Jong Choe y la derrota de la Selección Colombia Femenina Sub-20 la sentenció Ryu Gyong So con un remate que volvió a tener una floja respuesta de la portera colombiana.

Colombia perdió en semifinales del Mundial y los hinchas se cansaron de esta jugadora

Jugadoras de Colombia vs. Corea del Norte. (Foto: Getty)

“Jugaron mal, Luisa Agudelo se hizo dos”, “no hubo milagro, no hubo sorpresa, pero sí hubo una horrible noche para Luisa Agudelo”, “se la montan a Luisa Agudelo, pero las norcoreanas están a otro nivel, esas jóvenes juegan mucho, hasta para jugar fútbol hay que estudiar”, “una vez más gracias a Luisa Agudelo, la selección quedó nuevamente eliminada. Porque siguen insistiendo con esa muchacha”, “los 3 goles que le meten a la Selección Colombia son todos de Luisa Agudelo” y “Luisa Agudelo colador colombiano”, fueron algunas reacciones de los hinchas en X.

Colombia no quedó eliminada del Mundial pese a perder con Corea del norte en semifinal

A pesar de la dura derrota en semifinales contra Corea del Norte, la Selección Colombia Femenina Sub-20 no quedó eliminada del Mundial de la categoría porque jugará contra Italia el partido por el tercer puesto. Este encuentro se jugará el sábado 26 de septiembre a las 11:00 A.M. hora colombiana.

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