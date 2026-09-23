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Mundial Femenino Sub-20

Colombia Femenina Sub-20 perdió en semifinales del Mundial y los hinchas se cansaron de esta jugadora: “Colador”

¡Duro golpe y lluvia de críticas! Colombia Femenina Sub-20 perdió en semifinales del Mundial y los hinchas se cansaron de esta jugadora: "Colador".

Jugadoras de Colombia vs. Corea del Norte.
© Getty ImagesJugadoras de Colombia vs. Corea del Norte.

La Selección Colombia Femenina Sub-20 se quedó a un paso de jugar la gran final del Mundial de la categoría al ser superada de manera contundente por Corea del Norte. Los hinchas no aguantaron más y se cansaron de esta jugadora con adjetivos en X como “colador”.

Con el antecedente de que se habían enfrentado en la fase de grupos y la victoria había sido para Corea del Norte por 3-0, Colombia sabía que tenía que prestar máxima atención a los detalles para tener una posibilidad de dar la sorpresa en semifinal. Esto no pasó…

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Transcurría el minuto 27 del primer tiempo cuando la arquera Luisa Agudelo dejó un rebote en el área chica y Pak Ok no perdonó. Luego, llegó el 2-0 tras un remate de cabeza de Rim Jong Choe y la derrota de la Selección Colombia Femenina Sub-20 la sentenció Ryu Gyong So con un remate que volvió a tener una floja respuesta de la portera colombiana.

Colombia perdió en semifinales del Mundial y los hinchas se cansaron de esta jugadora

Jugadoras de Colombia vs. Corea del Norte. (Foto: Getty)

Jugadoras de Colombia vs. Corea del Norte. (Foto: Getty)

“Jugaron mal, Luisa Agudelo se hizo dos”, “no hubo milagro, no hubo sorpresa, pero sí hubo una horrible noche para Luisa Agudelo”, “se la montan a Luisa Agudelo, pero las norcoreanas están a otro nivel, esas jóvenes juegan mucho, hasta para jugar fútbol hay que estudiar”, “una vez más gracias a Luisa Agudelo, la selección quedó nuevamente eliminada. Porque siguen insistiendo con esa muchacha”, “los 3 goles que le meten a la Selección Colombia son todos de Luisa Agudelo” y “Luisa Agudelo colador colombiano”, fueron algunas reacciones de los hinchas en X.

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A pesar de la dura derrota en semifinales contra Corea del Norte, la Selección Colombia Femenina Sub-20 no quedó eliminada del Mundial de la categoría porque jugará contra Italia el partido por el tercer puesto. Este encuentro se jugará el sábado 26 de septiembre a las 11:00 A.M. hora colombiana.

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En síntesis

  • Corea del Norte eliminó a Colombia Sub-20 en semifinales del Mundial Femenino.
  • Luisa Agudelo recibió fuertes críticas en X tras la eliminación de Colombia.
  • Tres goles recibió Luisa Agudelo, a quien los hinchas tildaron de “colador”.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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