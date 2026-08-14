El pedido de Jhon Arias a James, Luis Díaz y compañía tras enviar aviones para las víctimas del terremoto

La sacó del estadio ¡Y no es por exagerar! Jhon Arias decidió atender a los medios de comunicación luego de las ayudas que ha enviado para las vícitimas del terremoto en Colombia y una de las declaraciones que más llamó la atención fue el pedido a James Rodríguez, Luis Díaz y compañía en la selección colombiana.

No alcanzaron a pasar más de 24 horas desde que Colombia vivió la tragedia de un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter cuando Arias anunció que “hemos puesto a disposición de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de la salud y cargado de insumos médicos para intentar alivianar un poco todas las circunstancias de salud que se vive en nuestre región”.

¡Y ahí no paró la ayuda del crac colombiano! “La familia de Jhon Arias había prometido un avión con ayuda humanitaria para el Chocó y ya van por el tercero y dos camiones“, publicó el periodista Julián Capera, de ‘Gol Caracol’. Ahora, era el momento de conocer sobre qué trató el pedido del volante a los jugadores de la Selección Colombia. Se lo dijo al portal ‘AS Colombia’.

Jhon Arias y un pedido a James Rodríguez, Luis Díaz y compañía en la Selección Colombia

James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias. (Foto: Getty Images)

Para que la Selección Colombia dé un salto de calidad tras quedar elminada en los octavos de final del Mundial 2026, Arias le hizo un claro pedido a James Rodríguez, Luis Díaz y compañía: “La selección de cara a este nuevo ciclo y a todo lo que se viene, evidentemente se necesitan cambios, cambios actitudinales, cambios de muchos factores que van mucho más allá de lo netamente deportivo. Creo que como todos los colombianos estamos expectante de lo que será este nuevo proceso, nosotros debemos tener esa responsabilidad de ya conseguir cosas importantes con la selección y dejar nuestro nombre marcado y con lo hecho recientemente nos ha mostrado que tenemos la capacidad de poder hacerlo”.

¿Cuándo volvería a jugar Jhon Arias con la Selección Colombia?

Con el clamor popular de que sea el nuevo capitán de la Seleccion Colombia, Jhon Arías podría empezar a lucir este honor cuando la ‘Tricolor’ enfrente a México en un partido amistoso a disputarse el sábado 26 de septiembre en el estadio M&T Bank, de Baltimore, Estados Unidos.

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