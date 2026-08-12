Equipo de la Liga BetPlay se queda sin estadio para jugar, tras el terremoto de Colombia

El fuerte terremoto de 7,4 dejó a un equipo sin estadio para jugar en Colombia.

El terremoto que sacudió a toda Colombia dejó a varias ciudades muy afectadas, entre ellas la de Manizales. Por lo cual, tras este fenómeno natural uno de los equipos de la Liga BetPlay se vio afectados y se queda sin estadio para jugar en este mes.

Once Caldas no podrá jugar en su cancha en este mes por disposición de las autoridades, pese a que la estructura del estadio encuentra bien. La decisión responde más a temas de logística por la emergencia que viene atravesando la ciudad.

“No es por el estadio, es porque todas las unidades de gestión del riesgo están enfocadas en apoyar a la ciudad, Policía también, tenemos limitaciones y no tendríamos como ofrecer un buen servicio para personas y jugadores”, comentó Diego Espinosa, Secretario del Deporte de la ciudad.

Por esta razón en todo el mes no habrá fútbol en la ciudad: “Lo que si se acordó ayer en el PMU con el presidente de la República y el alcalde de la ciudad es que infortunadamente en el mes de agosto no tendremos fútbol profesional en nuestra ciudad“, sentenció el funcionario en Caracol Deportes.

El Once también gestiona ayuda para la ciudad. (Captura de pantalla)

La situación del plantel de fútbol también se agudiza porque los mismos no han podido salir de Bogotá, tras el terremoto. El equipo está “atrapado” por la suspensión de vuelos vigente ante el delicado estado del país, tras el fenómeno natural.

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Once Caldas se opone al reinicio del fútbol que ordenó la Dimayor

La DIMAYOR quedó expuesta a los cuestionamientos después de reprogramar la fecha del campeonato para este mismo fin de semana. Por lo cual, Once Caldas fue uno de los primeros en mostrar su molestia ante esta decisión. Hernán Darío Herrera se mostró muy dolido por esa imposición y reveló que su equipo no está listo para jugar.

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En síntesis: