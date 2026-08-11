¡Bombazo y polémica! Revelan cuál sería la decisión de la FEF con Barcelona SC en la Copa Ecuador

Barcelona SC recibiría esta sanción de la FEF para la Copa Ecuador y más de uno se vería sorprendido.

Este martes 11 de agosto de 2026 se reveló cuál sería la sanción que podría recibir Barcelona SC en la Copa Ecuador, tras el pedido de Liga de Portoviejo para eliminar a los amarillos por una mala inscripción de Erick Mendoza. Ahora revelan que la FEF tomaría una polémica decisión.

Según se reveló Arturo Magallanes, la FEF podría solo resolver el caso con una multa económica como ya ha pasado en otras ocasiones, por lo cual, eso generaría una polémica insólita en el fútbol ecuatoriano, debido a que, así Barcelona SC se mantendría en el torneo.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, el caso podría terminar con una multa económica, no obstante, esa resolución apenas se obtendría en los próximos 15 días. ¿El motivo? Se tomarían todo este tiempo en la Comisión de Disciplina de la FEF por los dos pedidos que hay.

El pedido de Barcelona SC a la FEF

Barcelona SC abrió la polémica en esta Copa Ecuador al hacer un pedido para eliminar a Liga de Portoviejo por la supuesta mala inscripción de un jugador. Ese sería el tema que alarga esta resolución y que pone a la FEF a decidir en los próximos días.

El pedido de Liga de Portoviejo para eliminar a Barcelona SC

Liga de Portoviejo también pidió que Barcelona SC sea eliminado de la Copa Ecuador por la mala utilización de Erick Mendoza. El delantero ecuatoriano ya había jugando antes en este torneo cuando defendió los colores de Delfín y por eso no podía jugar con Barcelona.

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