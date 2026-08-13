La lección de Jhon Arias a los jugadores que publican mensajes y no ayudan a las víctimas del terremoto

Jhon Arias se puso la ’10’ a la hora de ser el jugador de la selección colombiana que ha liderado de manera pública la ayudas a las víctimas del terremoto que sufrió Colombia y era una de las voces más buscadas por los medios. Ya habló y… ¡Les dio una lección a todos aquellos jugadores que publican mensajes y no ayudan.

Colombia vivió un sismo el 10 de agosto que no solo alcanzó 7.4 grados en la escala de Richter, también representó el evento sísmico más fuerte del país en el siglo XXI. Chocó fue uno de los departamentos más afectados y Arías no dudó en ayudar con uno, dos y tres aviones de ayudas humanitarias más camiones que cumplieron el mismo objetivo.

“Gracias por no quedarse callados y actuar con tanto amor”, “eso hace un líder un verdadero capitán”, “el único futbolista en estos momentos que se apersona ante las adversidades, sos un crac dentro y fuera de cancha bendiciones”, “díganme que él es el capitan de la Selección Colombia“, fueran algunas de las reacciones de las personas en Instagram cuando Jhon Arias anunció que iba a enviar un primer avión con ayudas cuando ni siquiera habían pasado 24 horas del terremoto.

Jhon Arías y una lección a los jugadores que publican mensajes y no ayudan a las víctimas del terremoto

Jhon Arias en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Jhon Arias atendió una entrevista con ‘Noticias Caracol’ y dio una contundente lección: “Creo que es importante, más allá de las palabras, las acciones. Eso me motivo también a ponerme manos a la obra en el momento cero que ocurrió el incidente porque en el Chocó son dificiles las ayudas y el acceso. Es un territorio un poco olvidado, entonces era importante que las personas supieran que tenían una mano amiga, alguien que está ahí pendiente y los apoya a la distancia. Se ha hecho público muchas de las ayudas que hasta ahorita se ha hecho a título personal y que no es algo que ha quedado ahí. Hay mucho por ayudar”.

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James Rodríguez y Luis Díaz anunciaron ayudas para las víctimas del terremoto

A pesar de que habían sido señalados por no hacer públicas sus ayudas, Luis Díaz anunció que consiguió a la aerolínea Latam para transportar todo lo que están recogiendo a través de su fundación para las víctimas del terremoto. ¿Y James Rodríguez? No se quedó atrás y reveló que “a traves de mi fundación ‘Colombia somos todos’ seré el primero en entregar apoyos importantes para levantar a los damnificados. Hemos decidido canalizar los esfuerzos por medio de especialistas en el restablecimiento en condiciones de vida y reconstrucción como lo es la Corporación Presentes“.

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