Alberto Gamero vuelve a los banquillos y tendría nuevo club en Colombia

El colombiano Alberto Gamero volverá a dirigir tras varios meses de rumores de grandes del país, del extranjero y hasta selecciones.

Alberto Gamero dejó el Deportivo Cali hace casi un semestre, y tras varios meses de descanso sumado a rumores de equipos, el entrenador colombiano volvería a drigir en la Liga BetPlay.

Deportivo Pasto sería el club que estaría negociando la llegada de Gamero tras la seguidilla de malos resultados del club bajo el mando de Jonathan Risueño. Cuatro derrotas al hilo tienen al español en duda sobre su continuidad.

El DT descartó su llegada a Cúcuta Deportivo, luego de que los rumores de su presencia en el estadio dispararan las versiones de que llegaría a dirigir a ese equipo.

Opciones no le faltaron a Alberto Gamero, desde su salida del Deportivo Cali, ha sonado para Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Millonarios así como clubes del extranjero de Ecuador y Perú

Los números de Gamero con Deportivo Cali

Con el Cali, Gamero dirigió en un total de 28 partidos entre todas las competencias. El entrenador colombiano alcanzó 8 victorias, 9 empates y 11 derrotas en su último paso por el torneo local.

Alberto Gamero – Liga BetPlay.