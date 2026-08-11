Johan Mojica tiene nuevo club en España y adelantan su millonario salario

Johan Mojica se va al Getafe de España y con esto cobrará un millonario salario además de quedarse en primera división.

Johan Mojica está a nada de ser nuevo refuerzo del Getafe, así el lateral de la Selección de Colombia seguirá en primera división tras el descenso del RCD Mallorca. Además del factor deportivo, el defensor cobrará una fortuna en aumento salarial.

Johan Mojica pasará a cobrar cerca de 3 millones de dólares en el Getafe, esto representa un aumento del salario de 1.8 millones que cobraba en su ahora ex equipo.

Mojica tuvo también ofertas de Brasil para regresar a Sudamérica, sin embargo el defensor decidió quedarse en Europa. El lateral de 33 años cumplirá su temporada casi 14ta temporada en el viejo continente

Salvo una breve temporada en el Atalanta de Italia, Mojica ha hecho más de diez años en España defendiendo la camiseta de varios clubes como Girona, Elche, Villarreal y Rayo Vallecano.

Las estadísticas de Johan Mojica en esta temporada

Mojica cerró la temporada con 35 partidos jugados en la Liga de España, sumado a los cinco que jugó en el Mundial 2026 con la Selección de Colombia.

Johan Mojica Selección de Colombia.

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En resumen