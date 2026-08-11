Era la principal opción de Ecuador, pero Roberto Martínez rechazaría a ‘La Tri’ por este equipo

Roberto Martínez podría ser nuevo entrenador de este equipo y así rechazar a la Selección de Ecuador.

Uno de los candidatos que más gustaba en la Selección de Ecuador para asumir las riendas de ‘La Tri’ tras la salida de Beccacece era Roberto Martínez. El entrenador que pasó por la Selección de Portugal y Bélgica ahora podría mudarse a otro equipo europeo.

De acuerdo a la información de De Telegraaf, Roberto Martínez estaría muy cerca de llegar a Países Bajos como una gran sorpresa. El estratega viene gustando en la Federación y ya se habla de que hay charlas entre todas las partes buscando un acuerdo.

En caso de darse esta contratación para la Selección de Ecuador no deja de suponer un durísimo golpe, puesto que, Martínez se había convertido en uno de los principales candidatos para llegar a ‘La Tri’. El entrenador también había mantenido conversaciones con la FEF.

Martínez era uno de los candidatos más importantes que había sonado en las últimas semanas para la Selección de Ecuador. Junto al entrenador también vienen sonando nombres como Robert Moreno y también otro fuerte candidato como Walid Regragui.

Roberto Martínez sonaba para la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Se espera que en las próximas semanas se confirme el DT que puede llegar a la Selección de Ecuador y también el futuro de Roberto Martínez. ‘La Tri’ ahora mismo no tiene un nuevo DT a poco más de 1 mes y medio para jugar los amistosos de septiembre y octubre.

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Los técnicos que suenan para la Selección de Ecuador

De momento, estos son los entrenadores que más fuerte vienen sonando para llegar a la Selección de Ecuador y asumir el lugar que dejó vacante Sebastián Beccacece:

Robert Moreno

Miguel Ángel Ramírez

Walid Regragui.

Marcelo Gallardo

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En síntesis:

Roberto Martínez negocia su llegada como nuevo director técnico de la Selección de Países Bajos .

negocia su llegada como nuevo director técnico de la . Roberto Martínez conversó con la FEF para dirigir a Ecuador tras la salida de Beccacece.

conversó con la para dirigir a Ecuador tras la salida de Beccacece. Robert Moreno, Regragui y Ramírez suenan como candidatos para dirigir a la Selección de Ecuador.