El reclamo de Iván Mejía a James y Luis Díaz por los aviones que envió Jhon Arias para las víctimas del terremoto

¡Sin filtros ni anestesia! Iván Mejía le 'jaló las orejas' a James y Luis Díaz tras la gran ayuda de Jhon Arias por el terremoto. ¡Entérate!

Algunas ayudas se publican y otras no… Los jugadores de la Selección Colombia empezaron a reaccionar al terremoto que sufrió el territorio colombiano e Iván Mejía, con la crítica acida de siempre, no dudó en hacerle un reclamo a James Rodríguez y Luis Díaz por los aviones que envió Jhon Arias para las víctimas.

Junto a Pereira, Manizales y Cali, Chocó fue una de las zonas más afectadas por el terremoto que tuvo una magnitud de 7.4 grados en la escala de Richter y 103 kilómetros de profundidad. Arias, nacido en Quibdó, Chocó, no dudó en anunciar de manera inmediata una ayuda para los damnificados en Colombia.

“Hemos puesto a disposición de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de la salud y cargado de insumos médicos para intentar alivianar un poco todas las circunstancias de salud que se vive en nuestre región”, anunció Jhon Arias y el palito de Iván Mejía a James Rodríguez y Luis Díaz iba a llegar en 3, 2, 1…

Iván Mejía les reclamó ayuda a James y Díaz como lo hizo Jhon Arias

James Rodríguez Luis Díaz e Iván Mejía. (Foto: Getty Images y X / @PajaritoDeIvan)

Justo el mismo día en el que Arias confirmó que logró enviar con recursos propios un segundo avión para ayudar a las víctimas del terremoto en Chocó, el experiodista Mejía escribió en X el siguiente mensaje: “¿Y los vuelos de Jamesitos y ‘Luchito firme por la patria’, para cuándo? El del bolardo Mina olvídenlo”.

Los mensaje de James Rodríguez y Luis Díaz tras el terremoto en Colombia

Mientras Luis Díaz publicó “mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja siempre”; James Rodríguez escribió que “ya han pasado 24 horas del fuerte terremoto que sorprendió a mi país. La situación es devastadora y triste; me llena de impotencia ver los daños y a los afectados. La fuerza de la naturaleza escapa a todo entendimiento, pero sí nos deja un mensaje: levantarnos de los momentos más difíciles depende de nosotros mismos, de darnos la mano los unos a los otros para continuar, y de agradecer por la vida y por la oportunidad de respirar. Solo nos queda ayudar a quienes hoy necesitan ese pequeño impulso para no desistir. De mi parte, envío toda mi solidaridad y apoyo a todos aquellos que hoy sienten desesperanza. Dios está con ustedes y nunca los abandonará. A todas las fuerzas vivas que están colaborando: simplemente, gracias. Su labor inquebrantable es una bendición y nos llenan de orgullo. Cuenten con mis ayudas y total apoyo. Mañana todo será mejor. Te amo, Colombia“.

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