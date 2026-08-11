Tras el terremoto en Colombia: la DIMAYOR toma una decisión que provoca el enojo de todos

Los equipos del fútbol colombiano se enojaron con esta polémica decisión de la DIMAYOR.

Colombia vive horas de mucha incertidumbre tras el terremoto que sacudió el occidente del país y que afectó a ciudades como Pereira, Manizales y Cali. La DIMAYOR tomó una acertada decisión de suspender todo el fútbol de la jornada, pero ahora toma otra postura que enoja a los clubes.

Se reprogramó la fecha del fútbol colombiano para este mismo fin de semana y así lo comunicó la DIMAYOR: “Se ha determinado realizar modificaciones en la programación de las próximas fechas de nuestros campeonatos“, dice el comunicado de la organización del fútbol colombiano.

Por otro lado, de acuerdo a la información de Pipe Sierra, algunos equipos se han enojado con la DIMAYOR por reiniciar el campeonato este fin de semana. Se considera que no es el momento de iniciar de nuevo el torneo, por las crísis que vive el país.

La fecha ya comenzará este viernes 14 de agosto con el partido de Llaneros contra Deportes Tolima. Este encuentro es el que abre la jornada porque el Tolima también ya sabe que el siguiente martes, 18 de agosto, tendrá que jugar ante Independiente del Valle por la Libertadores.

Los partidos de este fin de semana en el fútbol colombiano. (Captura de pantalla)

También se reprogramaron otros partidos correspondientes a la Copa Colombia. De momento, todo el país viene muy consternado por este fenómeno natural que dejó miles de damnificados y también la lamentable muerte de más de 200 personas.

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La tabla de posiciones de la LigaBetPlay

Así está la tabla de posiciones de la LigaBetPlay con tan solo 4 fechas jugadas de este torneo clausura:

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En síntesis:

La DIMAYOR reprogramó la fecha del fútbol colombiano tras el terremoto registrado en el occidente.

reprogramó la fecha del fútbol colombiano tras el terremoto registrado en el occidente. Este viernes 14 de agosto iniciará la jornada reprogramada con el partido de Deportes Tolima.

iniciará la jornada reprogramada con el partido de Deportes Tolima. Más de 200 personas murieron tras el devastador desastre natural en Colombia.