James le responde a Iván Mejía por no enviar aviones y anuncia cómo va a ayudar a las víctimas del terremoto

¡Respondió a la polémica con hechos! James Rodríguez le contestó a Iván Mejía y anunció cómo apoyará a los afectados del terremoto. ¡Entérate!

El ’10’ rompió el silencio… Luego de los mil y un señalamientos por no hacer pública su ayuda a los víctimas del terremoto y tras el reclamo que le hizo Iván Mejía por los aviones que envió Jhon Arias con ayudas, James Rodríguez anunció cómo va a ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia.

Al ver que Jhon Arías iba a enviar un segundo avión con ayudas humanitarias para Quibdó, Chocó, Mejía, experiodista deportivo de canales como ‘RCN’ y ‘Win Sports, le apuntó a James y Luis Díaz diciendo lo siguiente: “¿Y los vuelos de Jamesitos y ‘Luchito firme por la patria’, para cuándo? El del bolardo Mina olvídenlo”.

Con este reclamo sobre la mesa, James Rodríguez se tomó su tiempo y empezó a responderle a Iván Mejía con hechos. Primero, decidió “enviar un mensaje de solidaridad y valor a todos aquellos que hoy en medio del dolor siguen batallando sin pausa en esta lucha por la vida. Para mí, el único camino es nunca desistir”. Luego, llegó el anuncio sobre las ayudas a las víctimas del terremoto.

James le responde a Mejía y anuncia cómo va a ayudar a las víctimas del terremoto

James e Iván Mejía hablaron del terremoto en Colombia. (Foto: Getty y X / @PajaritoDeIvan)

“A traves de mi fundación ‘Colombia somos todos’ seré el primero en entregar apoyos importantes para levantar a los damnificados. Hemos decidido canalizar los esfuerzos por medio de especialistas en el restablecimiento en condiciones de vida y reconstrucción como lo es la Corporación Presentes. Es de suma importancia que las ayudas tengan el mayor impacto, que la reconstrucción sea efectiva. Hoy (13 de agosto) a toda la comunidad del fútbol, a mis compañeros, excompañeros y a todos aquellos de buen corazon con la Colombia que todos amamos. Todo aporte es valioso, somos un pueblo valiente y lo demostraremos en la inmensa capacidad que tenemos para volver a levantarnos”, anunció James.

El mensaje de James Rodríguez a todos los que están ayudando tras el terremoto en Colombia

El capitán de la Selección Colombia en el Mundial 2026 no solo anunció cómo va a ayudar a las víctimas del terremoto en territorio colombiano, también le envió un sentido mensaje a los organismos de socorro, a los voluntarios y a todos los que están ayudando: “Quiero darles las gracias, de esta tragedia solo nos queda levantarnos y ustedes son el verdadero motor para salir adelante. De corazón, muchas gracias”.

Publicidad

Encuesta¿A cuál jugador utilizó Iván Mejía para criticar a James Rodríguez? ¿A cuál jugador utilizó Iván Mejía para criticar a James Rodríguez? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave