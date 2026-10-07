El guiño del excapitán en redes sociales. Descubre quién es el primer jugador de la nueva Selección Colombia que hizo reaccionar a James Rodríguez.

Tan solo necesitó de 45 minutos para hacer reaccionar al excapitán de la Selección Colombia. La nueva era de la ‘Tricolor’ sin James Rodríguez empezó con tres partidos amistosos en la fecha FIFA y ya se conoció cuál fue el primer jugador que generó algo en el ’10’.

Luego de casi 15 años jugando en la Selección Colombia, James anunció que se retiraba del seleccionado colombiano justo unos días después de que sorprendiera al fútbol de Colombia por firmar con Atlético Nacional. Esto tendría que ver con su reacción.

Primero fue un empate 1-1 con México y luego una derrota 1-0 con Paraguay. Los hinchas pedían a gritos ver a un jugador que no había tenido ni un solo minuto en la nueva Selección Colombia y fue hasta el inicio del segundo tiempo en la victoria 2-0 contra Perú que Néstor Lorenzo le hizo caso. Con un poco más de 45 minutos hizo reaccionar al mismísimo James Rodríguez.

James reaccionó a este jugador de la nueva Selección Colombia

James Rodríguez en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

“Se me cumple un sueño más, representar y defender la camiseta de mi hermoso país. Simplemente agradecer a Dios porque él es el que pone sus planes en los momentos perfectos, a mi familia y amigos que siempre me acompañan en las buenas y malas, a mi club que me ha dado la oportunidad desde niño para poder cumplir este sueño y a todas las personas que me dan su buena energía. Pero aún más feliz porque el equipo hizo un gran esfuerzo y pudimos lograr la victoria que merecíamos, esto apenas empieza…”, publicó Juan Manuel Rengifo tras debutar en la Selección Colombia y James reaccionó con un ‘Me Gusta’ para su compañero en Atlético Nacional.

Me gusta de James a Rengifo. (Foto: IG / @titi_1002)

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La primera calificación de Juan Manuel Rengifo en la Selección Colombia

Los primeros minutos de Juan Manuel Rengifo en la Selección Colombia no solo hicieron que James Rodríguez reaccionara, también los expertos del portal ‘Sofa Score’ le dieron una buena calificación de 6.8 puntos por, entre otros motivos deportivos, tres pases clave y 30 de 33 pases acertados en campo rival.

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