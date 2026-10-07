Al estilo Messi: revelan que James Rodríguez tendría su despedida de la Selección Colombia en este partido

Revelan el partido en el que James Rodríguez se despediría definitivamente de la Selección Colombia.

James Rodríguez ya tendría fecha para despedirse de la Selección Colombia y podría ser al estilo Messi con la Selección de Argentina. En el mes de septiembre el eterno 10 de ‘La Sele’ anunció su retiro del equipo nacional y no se habló de la posibilidad de un partido de despedida.

Ahora de acuerdo a la revelación de Semana y de Francisco ‘Pacho’ Vélez en La FM, el partido para que James Rodríguez se despida de la Selección Colombia sería en el encuentro ante Chile a jugarse en el mes de noviembre. Ya el partido amistoso está confirmado.

Néstor Lorenzo también había revelado que el partido de despedida de James Rodríguez debería llegar pronto. “James es un jugador activo todavía, él decidirá cuándo y dónde será su despedida“, comentó en ese momento el entrenador de la Selección.

Colombia vs Chile sería un encuentro benéfico

Ambas selecciones jugarían en el mes de noviembre lo que sería un encuentro “benéfico” por las víctimas del terremoto en Cali. La Selección Colombia volvería a jugar en el país y posteriormente terminaría estos encuentros amistosos jugando en Chile.

James Rodríguez ahora juega en Atlético Nacional. (Foto: GettyImages)

Aún no está confirmado que este sería el último encuentro de James Rodríguez, pero todo depende de la Selección Colombia y del jugador. Desde la Federación existe la voluntad de despedir al capitán y que mejor que hacerlo en un amistoso en su país.

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Los números de James Rodríguez con la Selección Colombia

Con la Selección Colombia, James Rodriguez ha jugado un total de 131 partidos entre todas las competencias. Marcó 31 goles y estuvo en una final de Copa América, además de llevar al equipo a los cuartos de final en el Mundial 2014, siendo esto lo máximo alcanzado por ‘La Sele’.

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