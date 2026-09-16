A lo Messi: el increíble homenaje que tendrá James Rodríguez en el Inter vs Atlético Nacional

James Rodríguez recibirá un importante homenaje en Colombia en el partido entre Atlético Nacional vs Inter de Bogotá.

James Rodríguez vivirá su primera experiencia en el fútbol colombiano como jugador de Atlético Nacional. Y será en la visita del equipo de Medellín a Bogotá para jugar contra el Inter de Bogotá. El colombiano ahora también recibirá un homenaje.

El homenaje a James Rodríguez en Colombia

Según confirmó Pipe Sierra, en el minuto 10 del partido entre Inter de Bogotá vs Atlético Nacional, James Rodríguez recibirá aplausos. Esto en honor al trabajo del jugador con la camiseta número 10 cuando jugaba con la Selección de Colombia a nivel internacional.

Este homenaje para James Rodríguez es muy al estilo Messi en Argentina, no obstante, hay una gran diferencia, y es que en Argentina todos los partidos de la jornada se detenían al minuto 10 para aplaudir a Messi. Acá será únicamente en este encuentro.

James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia en una noticia que acabó sorprendiendo a los hinchas, porque justo venían los partidos amistosos. No obstante, fue una decisión final del jugador para terminar ya su carrera con el equipo nacional.

James Rodríguez no lleva la 10 en Atlético Nacional

En este primer momento con Atlético Nacional, James Rodríguez no usará la camiseta número 10. La DIMAYOR no aprobó el cambio y por eso en este nuevo ciclo, el jugador tendrá que usar la 23.

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